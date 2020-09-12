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【諾貝爾獎】特朗普促成巴林與以色列簽和平協議

即市財經 12:03 2020/09/12

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特朗普促成以色列和巴林簽訂關係正常化協議，是繼上月阿聯酋後，不足一個月內，第二個阿拉伯國家和以色列達成和平協議。

以色列和巴林同意簽訂關係正常化協議，這是繼上月阿聯酋後，不足一個月內，第二個阿拉伯國家和以色列達成和平協議。

美國、以色列及巴林周五發表聯合聲明。巴林國王媒體顧問哈默爾周五表示，巴林與以色列實現關係正常化申明，公正和持久和平是保障巴勒斯坦權利的最好途徑。

美國總統特朗普在社交網絡twitter表示，是中東和平另一個歷史性突破日子，巴林是30天內同以色列關係正常化的第二個阿拉伯國家。外界認為是對911事件最強力回應。

在美國斡旋下，以色列與阿聯酋上月宣布將簽訂關係正常化協議。特朗普將於下周二（9月15日）主持簽約儀式。特朗普並確認巴林外交大臣將參加該簽約儀式。

【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化【下一頁】

【諾貝爾獎】特朗普好想攞和平獎？ Twitter連環轉發17帖【下一頁】

以色列總理內塔尼亞胡在其辦公室發表的一份聲明中說，這是和平的新紀元，將帶來對以色列經濟的大量投資。

巴林國王的外交顧問表示，與以色列建立關係，符合該地區的安全、穩定和繁榮。

巴勒斯坦自治政府譴責，形容是阿拉伯世界另一次背後插刀，向巴勒斯坦人侵略。控制加沙地帶的哈馬斯，是出於對巴勒斯坦人偏見造成的侵略。

【諾貝爾獎】特朗普被提名和平獎 大熱門卻是其死對頭【下一頁】

【中東局勢】以色列官員飛抵阿聯酋創歷史 特朗普女婿同行見證【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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