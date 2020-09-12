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【港股追蹤】好淡爭持激烈　南下資金累計縮水逾五成

股樓投資 10:48 2020/09/12

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過去一周，港股在窄幅上落，高低波幅不足700點，大市日均成交額超過1,200億元，多少反映好淡爭持相當激烈。而且，爭持狀態同樣發生在南下資金，截至9月7至11日來自港股通的淨流入只有74.9億元人民幣，較上周減少58.9%，其中一個原因是，賣買雙方互相抵銷，導致淨流入大幅縮水。

【港股分析】汽車股翻身　唔一定吼整車股，詳情請按【見下頁

舉例，騰訊（00700）一向的資金流量達到10億元以上，惟過去一周僅得8億元淨流入。事實上，除了堅守500元關口，騰訊股價表現極之「奄悶」，只在20元左右的波幅拉鋸。

另外，其他錄得北水流入的股份，如思摩爾（06969）、頤海國際（01579）、比亞迪（01211）和港交所（00388），流量相當低，只介乎1,300萬至7,000萬元，跟市旺的時候相距甚遠。

【港股追蹤】華潤置地首8月銷售1620億 增長5％　抵全年目標62％，詳情請按【見下頁

唯一特別的是，恒騰網絡（00136）周五（11日）大漲47.6%，而同日來自北水的淨流入達到3.4億元，足見南下資金身手了得，熱門股往往愈來愈多北水手影。至於美團（03690）繼續錄得淨流出，達到13.4億元，拖累股價連跌兩周。

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記者：林衛

北水流入 成交 恒騰網絡（00136） 頤海國際（01579） 香港股票 港股通

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