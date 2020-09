【港股追蹤】好淡爭持激烈　南下資金累計縮水逾五成

過去一周,港股在窄幅上落,高低波幅不足700點,大市日均成交額超過1,200億元,多少反映好淡爭持相當激烈。而且,爭持狀態同樣發生在南下資金,截至9月7至11日來自港股通的淨流入只有74.9億元人民幣,較上周減少58.9%,其中一個原因是,賣買雙方互相抵銷,導致淨流入大幅縮水。

舉例,騰訊(00700)一向的資金流量達到10億元以上,惟過去一周僅得8億元淨流入。事實上,除了堅守500元關口,騰訊股價表現極之「奄悶」,只在20元左右的波幅拉鋸。

另外,其他錄得北水流入的股份,如思摩爾(06969)、頤海國際(01579)、比亞迪(01211)和港交所(00388),流量相當低,只介乎1,300萬至7,000萬元,跟市旺的時候相距甚遠。

唯一特別的是,恒騰網絡(00136)周五(11日)大漲47.6%,而同日來自北水的淨流入達到3.4億元,足見南下資金身手了得,熱門股往往愈來愈多北水手影。至於美團(03690)繼續錄得淨流出,達到13.4億元,拖累股價連跌兩周。

記者:林衛