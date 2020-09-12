【疫市營商】 緊貼全球素食新潮流 香港星巴克推出全新植物性餐飲食品

在一片減碳減排和健康飲食呼聲中，以植物為本的飲食將會是這個世紀大潮流，近年香港愈來愈多食肆推出素食，讓客人有多一個選擇。香港星巴克於9月9日起推出主打植物性食材的全新餐飲系列#TasteOfABetterFuture及環保商品，包括有以植物奶調製的咖啡飲品，及由Impossible™植物豬柳制作的三文治等。



香港及澳門星巴克總經理許志賢表示，香港星巴克成立20年至今，一直致力服務香港社區，深明企業帶領大家為環境帶來正面改變的重要性。「我們過往曾推出環保海鮮菜單，並已於全線香港及澳門分店停用塑膠飲管及攪拌棒，減少一次性塑膠餐具用量。」是次星巴克作為亞洲首間引入Impossible™植物豬柳漢堡的品牌，全新推出的植物性餐飲產品讓顧客能享用以植物性食材製作的美味選擇，希望顧客能更注意日常生活中的選擇。

Impossible Foods香港總經理藍凱慧表示，Impossible Foods的使命是利用植物創造出世上最美味及富營養的食物，讓全球食物系統可持續地發展，希望全新的Impossible™粟米包三文治及香辣Impossible™肉酥能為顧客帶來驚喜。

是次香港星巴克推出的期間限定的新產品包括三款以植物奶調製的咖啡飲品：杏仁奶脆趣咖啡、燕麥奶可可咖啡及豆奶芝麻咖啡；以Impossible™植物豬柳漢堡製作的Impossible™粟米包三文治、由Impossible™植物漢堡製成的香辣Impossible™肉酥，以及純素朱古力麵包條。香港星巴克同時亦推出星巴克經典甜品作盛宴點綴，如朱古力香橙蛋糕、巴斯克焦香咖啡芝士蛋糕等。



#TasteOfABetterFuture植物性餐飲系列：

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星巴克經典甜品:

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此外，星巴克亦同時推出可拆洗環保矽膠飲管，飲管備有四款顏色，包括：薄荷綠、粉紅、淺黃和天藍色，讓客人隨時隨地在日常生活中使用，減少使用一次性塑膠。可拆洗環保矽膠飲管零售價為40元，由9月9日起，顧客凡購買任何星巴克植物性飲品或小食，可以優惠價20元購買一款可拆洗環保矽膠飲管。

▲ 可拆洗環保矽膠飲管

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記者：陳詠妍