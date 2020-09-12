消息指特斯拉尋求加拿大低碳鎳供應

路透社引述三名不願透露姓名人士的消息，美國電動車巨擘特斯拉(Tesla)正與加拿大礦業公司Giga Metals進行談判，冀獲供應低碳排放鎳，作為電池原材料，此舉也有助特斯拉減少碳排放。

Giga在開採鎳的過程中，利用大氣中的二氧化碳和水力發電，將其採礦作業產生的廢物轉化為水泥型岩石。

Giga行政總裁Martin Vydra拒評與特斯拉的任何會談。特斯拉拒評上述消息。

特斯拉和其他汽車製造商面對的問題是，全球大多數新的鎳生產都來自印尼，印尼的生產過程涉及將採礦廢料排放到海洋中，引起環保人士關注。

Benchmark Minreal Intelligence 作出預測，隨着電動車銷售飈升，到2030年電池鎳的需求量，將從今年約13.9萬噸（佔鎳總需求的6%），增長至140萬噸及佔比30%。

Giga Metals網站數據顯示，該公司位於不列顛哥倫比亞省的Turnagain礦山測算蘊藏量236萬噸鎳及14.1萬噸鈷。Giga計劃在20年內，每年生產4萬噸鎳和2,000噸鈷，這足以為數千輛電動車提供動力。

消息人士指，Turnagain礦位於北美，可為特斯拉的內華達州超級工廠確保供應，並且加拿大的環境法規是全球最嚴格之一。

根據特斯拉網站，公司現時在美國的電動車產能為49萬輛，在上海的產能為20萬輛，其擴張計劃未來將需要許多來源的大量電池原材料。

責任編輯：李勝君