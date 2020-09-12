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【軟銀賣ARM】Nvidia收購ARM恐遇阻 英國工黨稱收購不符公眾利益 促政府介入

即市財經 00:55 2020/09/12

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英國政府面臨政治壓力，或介入Nvidia收購ARM的交易當中。

軟銀集團（Softbank）擬向美國Nvidia（美︰NVDA）出售英國晶片設計架構ARM的計劃或遇上阻礙。英國工黨表示，收購不符合公眾利益，又指執政保守黨無法保障英國晶設計企業不被外資吞併。

來自英國工黨文立彬（Edward Miliband）警告，任由Nvidia收購ARM，將會令英國本土的工作職位外流。目前ARM在全球有太約6000名員工，有大約一半，即3000人在英國。他續表示，政府應展現出領導能力，尋求將ARM的總部留在英國，而不是企業的管理權及職位轉移。

英國政府發言人表示，雖然收購主要是商業事務，但政府仍會密切監察。發言人又稱︰「在我們認為收購可能對英國構成威脅的情況下，政府會毫不猶豫地進一步調查此事。」

軟銀集團創辦人孫正義此前透露考慮出售晶片設計公司ARM後，據報Nvidia目前已就收購ARM與軟銀進行談判，目前ARM的最新估值高達400億英鎊（約4057億港元），遠超2016年軟銀收購ARM時的240億英鎊價格。

相關文章︰【軟銀賣ARM】英偉達購ARM進入談判階段　估值4000億

【中美角力】軟銀旗下英晶片商ARM換中國負責人　ARM中國要求政府及時介入和保護戰略資產

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編輯︰侯景成

 

科技戰 晶片 Softbank NVIDIA 工黨 英國工黨

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