【Tesla】瑞銀升Tesla目標價一倍　料電池日有重磅發布

瑞銀周五表示，相信Tesla（美：TSLA）即將舉行的電池日有重要公布，有可能是新電池技術到潛在的汽車更新。瑞銀亦亦上調其目標價，由160美元提高一倍至到325美元，不過維持其「中性」評級。

瑞銀指更新後的目標是基於對更大汽車銷量，以及預期有更高的利潤率。瑞銀亦期望有新的電池技術可為Tesla帶來盈利的新時代。

瑞銀指，今次活動的主要內容可能將集中在乾電極技術上，該技術有望將電池單元的能量密度提高約50％。

而該項技術有望在特斯拉汽車的百萬英里電池中實現。預計這種長效產品將在未來三年內為每輛車節省約2,300美元。該行表示，這一突破將進一步推動Tesla在競爭中的領先地位。

瑞銀亦指看到Model S和Model X車型的更新潛力，其中包括新的頂級版本。該行亦指，Tesla將有機會推出下一代增壓器。

瑞銀預計，到2023年，特斯拉的營業利潤率將達到15.1％，將售出140萬輛汽車。較低的電池成本將推動特斯拉的Cyber​​truck和Model Y車型的銷售進一步領先。

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