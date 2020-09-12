【新股IPO】螞蟻集團IPO搶手 傳淡馬錫、沙地阿拉伯主權基金等都有意入股

近日新股市場很熱鬧，尤其來港第二上市的中概股消息一個又一個。不過，縱然中概股排着隊回來，始終都不及市傳將於下月招股的螞蟻集團，相信到時定必掀起一輪瘋狂認購潮。

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螞蟻集團計劃在香港及上海科創板同時上市，集資最多300億美元。

螞蟻集團魅力非凡，據外電報道，新加坡國家基金管理公司淡馬錫正考慮對螞蟻集團的IPO進行投資，同時，新加坡主權財富基金GIC Pte亦有此考慮。

此外，消息人士並透露，沙地阿拉伯主權基金PIF正考慮投資螞蟻集團。據悉，螞蟻集團已聯絡PIF，建議他們通過公開招股方式投資，而PIF亦正進行研究。

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螞蟻集團公布內地科創板上市招股書，是次A股發行、H股首次公開發售中發行的新股數量，合計不低於A股和H股發行後總股本的10%。A股和H股發行後總股本不低於300.39億股。全球首次公開發行後，發行人的外資股比將不超過屆時發行人股份總數的50%。上交所科創板上市委會議公告顯示，將於下周五（18日）審議螞蟻集團科創板首發。

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此外，上交所披露螞蟻集團第二輪問詢回覆。螞蟻集團指，截至今年6月底，支付寶月活用戶達7.11億、商家數超過8,000萬；目前已涵蓋1,000種日常生活服務及兩百萬個小程序等。

在數碼金融科技平台領域，截至今年6月底，螞蟻合作的金融機構已超過350家，提供信貸、理財和保險產品，而且該等開放科技平台業務較為創新和獨特，目前並無可比公司。

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螞蟻集團認為，在理財科技平台上，優勢在於與內地大多數基金、券商、保險機構及銀行合作，提供了6,000多種理財產品，在創新業務上，有在2014年最早推出的「花唄」、餘額寶以及基於電商場景的退貨運費險等。

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記者：張以正