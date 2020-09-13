【保就業計劃】第二期保就業將截止 一文看清上市公司申請意向

▲ 政府第二期「保就業」計劃將於周日（9月13日）截止。

政府第二期「保就業」計劃周日（9月13日）截止，截至周五下午6時，共收到逾15.2萬名僱主申請，較第一期接獲約16.9萬宗申請暫少約一成。事實上，有企業早已提前「放風」表明申請意向，本文綜合近期大型企業對最新一期「保就業」看法。

值得留意是，針對是次計劃資助條件，政府施加了更多限制，包括百佳及惠康領取資助後須向市民提供折扣優惠，同時大型物業管理要回饋不少於80%給業主或業主立案法團。

會申領

香港寬頻 （01310） 表示，第一期「保就業」工資補貼全數發放予約3,500名香港員工，不會扣減薪金，並遵守保留人手規定。香港寬頻又指，當收取未來數月發放的第二期工資補貼後，也會把全數撥款給予人才。

香港寬頻於第一期透過3間公司，香港寛頻網絡有限公司、香港寬頻科技有限公司、香港寬頻企業方案香港有限公司，合共領取7908萬元，承諾受薪僱員人數共2974人。

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新鴻基地產 （00016） 旗下物業管理公司啟勝管理服務、康業服務將會申請第二期「保就業」計劃，若獲批核將依照第一期的做法，工資補貼全數回撥相關物業，包括旗下管理的住宅、寫字樓以及商場物業。

啟勝管理服務公司於第一期工資補貼金額合共取得1.36億元，承諾受薪僱員人數5780人。

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經營HKTVmall的香港電視 （01137） 表示，將會同樣參與第二期的「保就業」計劃資助，亦會繼續增聘人手。港視在第一期保就業計劃領取3,274萬元，涉及1248名員工

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海洋公園表示，已申請第二期「保就業」計劃。香港海洋公園及香港海洋公園保育基金於首輪分別獲得5967萬元及59.9萬元，涉及2891人及53人。

受疫情影響，海洋公園關閉多時，現時的資金主要用作動物照顧及員工薪金，當中6成為員工薪金。

不會申領

國泰 （00293） 於第一期「保就業」獲發4.58億元補貼，承諾受薪僱員人數1.77萬人，為領取最多補貼的企業。若計及國泰航空飲食服務（香港）有限公司、港龍航空、香港快運及香港機場地勤服務，則合共獲發6.9億元津貼，承諾受薪僱員逾2.6萬人。

不過，國泰及港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請，市場預期國泰將會採取裁員。

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恒隆地產 （00012） 將與第一期一樣，不會申請第二期「保就業」計劃，希望公帑能被善用。

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未知

長和 （00001） 旗下超市百佳於首輪獲得約1.6億元工資津貼，沒有透露會否申請第二期「保就業」計劃。

牛奶公司旗下超市惠康表示，正仔細研究第二期保就業計劃詳情及要求，並樂意向政府了解更多細節。牛奶公司於首輪獲近4億元津貼，但沒有獨立披露惠康所得的津貼金額。

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編輯：袁諾曦