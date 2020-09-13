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【保就業計劃】第二期保就業將截止 一文看清上市公司申請意向

即市財經 07:00 2020/09/13

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政府第二期「保就業」計劃將於周日（9月13日）截止。

政府第二期「保就業」計劃周日（9月13日）截止，截至周五下午6時，共收到逾15.2萬名僱主申請，較第一期接獲約16.9萬宗申請暫少約一成。事實上，有企業早已提前「放風」表明申請意向，本文綜合近期大型企業對最新一期「保就業」看法。

值得留意是，針對是次計劃資助條件，政府施加了更多限制，包括百佳及惠康領取資助後須向市民提供折扣優惠，同時大型物業管理要回饋不少於80%給業主或業主立案法團。

會申領

香港寬頻 （01310） 表示，第一期「保就業」工資補貼全數發放予約3,500名香港員工，不會扣減薪金，並遵守保留人手規定。香港寬頻又指，當收取未來數月發放的第二期工資補貼後，也會把全數撥款給予人才。

香港寬頻於第一期透過3間公司，香港寛頻網絡有限公司、香港寬頻科技有限公司、香港寬頻企業方案香港有限公司，合共領取7908萬元，承諾受薪僱員人數共2974人。

【保就業第二期】香港寬頻再申領保就業 首輪補貼「變相加薪」香港員工

新鴻基地產 （00016） 旗下物業管理公司啟勝管理服務、康業服務將會申請第二期「保就業」計劃，若獲批核將依照第一期的做法，工資補貼全數回撥相關物業，包括旗下管理的住宅、寫字樓以及商場物業。

啟勝管理服務公司於第一期工資補貼金額合共取得1.36億元，承諾受薪僱員人數5780人。

【保就業】新鴻基地產預告啟勝康業再申「保就業」　新地：全數回撥物業惠及業戶

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 表示，將會同樣參與第二期的「保就業」計劃資助，亦會繼續增聘人手。港視在第一期保就業計劃領取3,274萬元，涉及1248名員工

【港視業績】王維基：申請次輪保就業　疫情改變消費模式「返不到轉頭」

海洋公園表示，已申請第二期「保就業」計劃。香港海洋公園及香港海洋公園保育基金於首輪分別獲得5967萬元及59.9萬元，涉及2891人及53人。

受疫情影響，海洋公園關閉多時，現時的資金主要用作動物照顧及員工薪金，當中6成為員工薪金。

不會申領

國泰 （00293） 於第一期「保就業」獲發4.58億元補貼，承諾受薪僱員人數1.77萬人，為領取最多補貼的企業。若計及國泰航空飲食服務（香港）有限公司、港龍航空、香港快運及香港機場地勤服務，則合共獲發6.9億元津貼，承諾受薪僱員逾2.6萬人。

不過，國泰及港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請，市場預期國泰將會採取裁員。

【國泰危機】國泰航空、國泰港龍棄次輪保就業香港快運倖免　等同宣布裁員、CEO：耐心等待（第三版）

恒隆地產 （00012） 將與第一期一樣，不會申請第二期「保就業」計劃，希望公帑能被善用。

【新冠疫情】恒隆地產：不會申請第二期「保就業」計劃

未知

長和 （00001） 旗下超市百佳於首輪獲得約1.6億元工資津貼，沒有透露會否申請第二期「保就業」計劃。

牛奶公司旗下超市惠康表示，正仔細研究第二期保就業計劃詳情及要求，並樂意向政府了解更多細節。牛奶公司於首輪獲近4億元津貼，但沒有獨立披露惠康所得的津貼金額。

【保就業計劃】政府要超市減價　百佳：盡力穩定零售價　惠康：推新品牌降售價（第二版）

相關文章：【保就業計劃】一文看清最新保就業計劃名單（附第8輪保就業僱主名單excel下載）

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此】

編輯：袁諾曦

海洋公園 香港寬頻（01310） 物業管理公司 長和（00001） 新鴻基地產（00016） 香港電視（01137） 香港股票 補貼 保就業

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