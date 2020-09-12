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【環球大勢】譚新強：中國經濟或5年內超美國

名人薈萃 20:23 2020/09/12

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中環資產投資行政總裁譚新強早前接受本刊訪問時說︰「當中美經濟規模愈來愈接近，是否令到世界愈來愈好？並不是！是愈來愈危險，美國愈來愈發茅，愈來愈針對中國，特朗普之所以會針對中國，主要因為中美名義國內生產總值（Nominal GDP）前所未有地接近，是『彎道超車』的第一次碰撞。下半年如美國能繼續重開經濟（如重開不成功，後果不敢想像），將重新拉開距離，到年底可能美國GDP約20萬億美元，中國約15萬億美元，差距仍有33%，但已比去年的50%以上收窄很多。長期交接的時間表，亦將由7年以上拉近至只有4至5年，即有可能在下屆美國總統任內發生。即使中國GDP超越美國，但絕不代表人民幣、人均收入、科技、商業、國防軍事上，都能同時超越美國，這將是一個漫長過程，且充滿危機！」

第二季首現彎道超車
「中國在貨幣，軍事實力、軟實力是否追上美國，當然不是，1890年美國的經濟規模已追過英國，但登極成為世界一哥是1945年，中間55年打了兩次世界大戰。今次是第一次碰撞，未來會更多碰撞，所以無論是『冷戰』、『熱戰』的可能性在升，未來講快些，可能中國要全面明顯地超越美國，不是只有1%至2%，變成美國的一倍半至2倍規模，到時中國那一套更有賣點，人們會說她那套政治制度、意識形態有道理，相信這最快要10年至20年的時間。中間面臨軍事、外交、 意識形態、科技、貿易、金融，你預了要綁好安全帶，一定有各方面的挑戰。中國某方面都要作出各樣的準備及改良、修正，包括不要太倚賴出口，要谷內需。人民幣是否需要電子化?如何國際化?港元是否應該主動脫鈎?不要讓人恐嚇要脫鈎，意識形態如何可更市場化？中國會逐步做，但需要時間，所以未來10年至20年進入『最危險』的階段，因軍事距離現在仍差很遠！」

譚新強指，2019年美國GDP總量約21.7萬億美元，中國約14.5萬億元，按美國國會預算辦公室（CBO），第二季GDP收縮38%來計算，第二季中美經濟已出現了首次的彎道超車，料未來的碰撞將會愈來愈多，「我估計美國下半年能夠重開經濟，距離會拉闊一些，但已經比疫情前收窄不少，所以今次疫情是個重要的分水嶺。」

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撰文 : 柯慧琳、林衞

GDP 貿易 金融 特朗普 譚新強 美國 美國國會

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