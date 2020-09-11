【美股焦點】聯儲局悄然「收水」 8月停買企債ETF 資產負債表近月幾乎無增長

▲ 聯儲局於8月已停止買入企債ETF。

新冠肺炎疫情於今年初爆發，觸發3月環球股市暴跌，聯儲局在當時推出了多項措施，大規模放水以保障市場流動性。聯儲局於3月22日宣布設立「二級市場企業信用工具（SMCCF）」，並在5月12日開始購買債券ETF。惟近日披露的數據顯示，聯儲局在8月份已停止購買企業債ETF，變相「收水」。

SMCCF的設立目的，是通過在二級市場購買企業投資級債券，以支持金融市場。聯儲局在5月買入ETF後，6月開始擴大SMCCF，宜接從市場中買入企業債。

截至8月底，聯儲局已購買了價值約87億美元的公司債券ETF，包括iShares iBoxx投資級企業債券ETF（美︰LQD）、領航中期企業債券ETF（美︰VCIT）以及領航短期公司債券ETF（VCSH）。

數據顯示，聯儲局購買企業債的規模減至4.21億美元，低於此前約4.3億美元的規模，總持倉量只有40億美元。相比起當初宣布推出 SMCCF時，達7500億美元的買債額度相比，目前買債額度只用了大約2%，絕對稱得上是「雷聲大、雨點少」。

資產負債表不升反跌

值得注意的是，聯儲局於7月初時，資產負債表模一度跌至不足7萬億美元。其後稍為回升，目前約為7.059萬億美元，但自6月高位7.169萬億美元後，已未見明顯增加，甚至有所下跌，反映放水力度已有所放緩。

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編輯︰侯景成