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【筍盤推介】 九龍港鐵上蓋屋苑樓下就係大商場 廳大房大小家庭換樓之選

股樓投資 08:01 2020/09/13

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本港疫情持續放緩，政府又放寬限聚令，二手屋苑睇樓量也連升6周，準買家置業意欲仍處於高位。眼見市場上業主仍具議價空間，不少換樓人士出動睇樓。以下介紹的九龍灣德福花園2房單位放盤，單位最大的特色是廳大房大，全屋不設窗台，實用率高近9成，十分見便。而且屋苑位於港鐵九龍灣站上蓋，屋苑下也設大型購物商場德福廣場。單位業主叫價由698萬減至680萬元，叫價也較與屋苑同類單位呎價低出8%。

【樓市故事】退休人士高市價3%購香港仔居屋 為何睇樓一次拍板購單位作安樂窩?，了解按【下一頁

放盤詳細資料如下：

物業地址: 九龍灣-德福花園M座高層4室(物業編號: M200327264)
實用面積： 512平方呎
間隔: 2房
叫價： 698萬元--> 680萬（-3%）
賣點：
  • 港鐵九龍灣上蓋屋苑
  • 廳大房大不設窗台
  • 實用率近9成
  • 設83,000平方米大型購物商場，各式商店應有盡有
  • 較銀行估價平-36萬元
  • 叫價也較與屋苑同類單位呎價低出8%

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/3hfEm6s


以下為單位相片:

    點擊圖片放大
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【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦，了解按【下一頁

【價細筍盤】仲有「2字頭」私樓?元朗迷你戶268萬沽出 單位面積同車位差唔多，了解按【下一頁

 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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 記者：陳詠妍

放盤 疫情 商場 九龍灣 港鐵 德福花園
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