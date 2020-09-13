【筍盤推介】 九龍港鐵上蓋屋苑樓下就係大商場 廳大房大小家庭換樓之選

本港疫情持續放緩，政府又放寬限聚令，二手屋苑睇樓量也連升6周，準買家置業意欲仍處於高位。眼見市場上業主仍具議價空間，不少換樓人士出動睇樓。以下介紹的九龍灣德福花園2房單位放盤，單位最大的特色是廳大房大，全屋不設窗台，實用率高近9成，十分見便。而且屋苑位於港鐵九龍灣站上蓋，屋苑下也設大型購物商場德福廣場。單位業主叫價由698萬減至680萬元，叫價也較與屋苑同類單位呎價低出8%。

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放盤詳細資料如下：

物業地址: 九龍灣-德福花園M座高層4室(物業編號: M200327264) 實用面積： 512平方呎 間隔: 2房 叫價： 698萬元--> 680萬（-3%） 賣點： 港鐵九龍灣上蓋屋苑

廳大房大不設窗台

實用率近9成

設83,000平方米大型購物商場，各式商店應有盡有

較銀行估價平-36萬元

叫價也較與屋苑同類單位呎價低出8%

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/3hfEm6s



以下為單位相片:

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註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍