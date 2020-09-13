【華住酒店IPO】疫情摧毁旅遊業 華住酒店現在來上市 你還會認購嗎？

中概股概念炒得過嗎？華住酒店（新上市編號：01179）吸引嗎？

如果在上星期百勝中國（09987）掛牌前問這個問題，可能很多投資者都會看好這個「中概股」概念，因為看得見頭3隻回流的阿里巴巴（09988）、網易（09999）和京東（09618）的股價表現，累計都有很不錯的升幅，自然有期望。

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可惜，第4隻回流的百勝中國似乎已打破了這個中概股必升的局面。但也不奇怪，始終阿里巴巴、網易和京東都是當炒的科技股，難以跟一些消費股或舊經濟板塊一同而喻。

的而且確，最近二次上市的百勝中國首日掛牌跌了6%，難免對華住酒店認購熱度有所影響，最近升跌還是要看跟美股折讓的情況，所以近期美股走勢就成為一大影響因素。

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參考一下之前美股在港第二次上市的情況，目前處於溢價情況，這段時間因受美股下跌所累，目前華住酒店美股價格40.78美元（約315港元），較招股價368元，相對有16%溢價。

然而，正在招股的華住酒店，可能會令投資者對前景更多一份憂慮。有些網民都不約而同問：「現在全球旅遊業都受疫情拖垮，還買酒店股？」

不過，也不能只看一面。其實貴為中國第二大酒店集團的華住酒店，早於2010年在美國上市，現為美國酒店股中市值排名第六。雖說受疫情影響，但其在美國的股價近期不升反跌，股價在過去1年飆升123%，超越了萬豪國際、希爾頓全球等幾個美國市值最大的酒店集團。

有分析指，中國客房收入指標進入新的增長週期，而美國市場進入穩定成熟期，增長開始放緩。隨着酒店業供求關係的改善、中國旅遊需求的增長以及交通等基礎設施的改善，中國酒店業的復甦趨勢可能才剛剛開始。

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至於最後答案買還是不買？有專家認為，待上市後還會有很多買入的機會！

中國酒店營運商華住集團（新上市編號：01179）公布來港第二上市詳情，計劃發售約2,042.22萬股新股，10%為本港公開發售，發售價上限為368元，最多集資75.15億元，每手50股，入場費為18,585.42元，由周五（11日）起至下周三（16日）公開招股，預計於9月22日掛牌；高盛、招銀國際為聯席保薦人。

以招股價368元計算，公司預計集資淨額為73.35億元，當中約40%將用於支持集團資本支出及開支，以加強酒店網絡包括新酒店開業以及現有酒店的升級及持續維護；約30%將用於償還循環信貸融資的一部分；約20%將用於增強集團技術平台；約10%將用於一般公司用途。

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記者：張以正