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【跟錢家學理財@iM網欄】可持續投資 要考慮ESG因素

名人薈萃 12:11 2020/09/23

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隨著氣候變化問題日益嚴重，以往投資只談回報，與環境和社會互不相干的看法，已經不合時宜。環境、社會和管治（Environmental, social and governance，簡稱ESG）是近年較多人討論的可持續投資概念，與傳統只考慮財務因素的投資概念不同，ESG投資除了會考慮財務因素，還會兼顧ESG因素，以全面了解所投資公司或項目的風險回報。

投資者由ESG角度出發，除了可以了解一間公司或一項投資的增長機遇，也可以洞悉其潛在的重大風險，例如發展新能源可能是一間公司未來的增長動力，又或者一些自然環境災害，會對某些行業或公司構成重大風險。

ESG投資策略橫跨不同資產

ESG並不是單一的資產類別，而是一種投資策略，適用於不同資產類別，包括股票、債券、另類投資等。

現時整個金融界，包括國際組織、世界各地的監管機構、從業員及投資者，都正在提倡可持續投資，並獲得愈來愈多的投資者，包括機構投資者和散戶認同，在投資時會納入ESG因素。全球ESG基金市場的資產規模截至2019年9月已達到8,500億美元。

基金和上市公司的披露

回到香港，本地散戶投資者可以在認可基金和上市公司披露中，了解ESG投資。現時本港有約30隻得到證監會認可的綠色及ESG基金，散戶可在證監會網頁查閱它們的銷售文件及產品資料概要。

本地金融監管當局近年不斷提升上市公司在ESG方面的管治及披露。投資者除了可從財務報表或管理層討論與分析中，了解公司的業務和財務表現外，也可從ESG報告中知道公司在ESG方面的機遇與風險。在2020年7月1日或之後開始的財政年度，上市公司須披露已經及可能會影響該公司的重大氣候相關事宜，讓有興趣的投資者查閱有關資料。
 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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