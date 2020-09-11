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【育兒精明消費@iM網欄】為了寶寶 嬰兒需不需要枕頭？

名人薈萃 22:34 2020/09/11

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前文提要：【育兒精明消費@iM網欄】錯過BB展？唔怕！ 教你揀育嬰產品

5. 枕頭決定頭型？

        嬰兒是絕對不需要枕頭！2歲前的嬰兒，自己大大軟軟的頭就已經是最好的枕頭，嬰兒用枕頭會提高相當程度的窒息風險！（摘自台灣兒科醫生）

        初生嬰兒頸椎是直的，呼吸道就像一條吸管，吸管的一端被往上拉，就會產生狹窄區，呼吸道也是一樣。嬰兒肌肉發展不完全，墊高的頸椎、呼吸道讓他吸不到空氣，可能還無法大力吸，然後就缺氧了。

        要顧好頭型，只有靠家長經常摸摸寶寶的頭，多些檢查是否有變形，再睡覺的時候手動擺位置。需要寶寶側睡的話，可以讓寶寶挨著床架邊，以保持一段時間的側睡來顧好頭型。

        小童的脊椎大致上到6歲才會定型，所以2歲或者4歲後也是不太需要枕頭的。真的有需要的話可以墊寶寶擦嘴的紗巾來當枕頭用，即可以吸汗，也可以防吐奶，保持床鋪整潔。

6. 乳液的重要性

        很多寶寶出生後不久，就會全臉甚至全身都長出疹子，大家俗稱排胎毒，屬於身體的發炎反應，但發炎不代表一定就是受到感染。

        疹子有粟粒疹與皮脂腺增生，粟粒疹屬於皮膚角質增生，在臉部會有白色顆粒狀突起。而皮脂腺增生是因為皮膚上的皮脂腺，受到媽媽荷爾蒙影響，形成一些像油脂的物質堆積，顏色偏黃。這些都是寶寶沒有搔癢不適、脫皮化膿甚至發燒嘔吐等嚴重症狀的。

        在發生以上這些「排胎毒」的皮膚問題時，建議只使用溫水為初生寶寶洗澡，以免洗去他們皮膚上天然的酸性保護膜。寶寶與生俱來的保護膜，不僅可以防護細菌感染，還可以維持皮膚滋潤幼滑。

        寶寶即使只用溫水洗澡，在抹乾身體後，也一定要記得擦寶寶乳液，想要疹子快些退散就要勤力一些，可以在寶寶每餐奶後或換了尿片後，幫他全身擦一次乳液，或者一天最少3-4次。這樣不出一星期，排胎毒的皮膚狀況就會好很多了。

        凳凳媽推薦「SWISSNATURLICH 瑞士寶寶」，她的「有機純天然嬰兒寬舒乳液」長效持久的滋膚寶寶幼嫩肌膚；「有機純天然橙花乳液」還可以舒緩痕癢、過敏和曬後肌膚。看門口必備「有機純天然嬰兒皮膚膏」有助舒緩尿布疹、紅疹、面部奶癬、濕疹等皮膚問題。真是太好用了，擦幾次就明顯見效，凳凳媽之後直接就拿來當petpet膏。

還有些寶寶會有脂溢性皮膚炎的困擾，其原因為皮膚油脂分泌較旺盛部位出現的皮膚發炎，與皮脂腺增生有些相似，但皮膚偏油，影響範圍多為頭皮，會有看似結痂的痕跡，輕輕一撥可能會掉落、脫屑，所以有俗稱「去頭泥」的習俗。

        「去頭泥」可以先用橄欖油或天然按摩油輕輕按摩寶寶頭部，然後用嬰兒梳梳走突起的頭泥，再以溫和洗頭水為他們沖走「頭泥」。謹記寶寶皮膚幼嫩，不宜過度用力擦拭頭泥，或以指甲抓它，否則可能弄巧成拙，將他們的皮膚弄傷，反而增加受感染的機會。

7. 學步鞋、穩步鞋、童鞋、赤腳、二手鞋

        9個月左右的寶寶就會開始學站，或者扶著學走了，這個時候就應該要給寶寶穿學步鞋，開始他的人生「第一步」。因為寶寶都是「扁平足」，兩歲前足弓尚未發育完全，足底的組織較肥厚，再加上亞洲寶寶的腳型都比較厚實，所以凳凳媽建議選擇日本設計的學步鞋，特別是3個榮獲過「KIDS DESIGN AWARD」kids shoes獎賞的品牌，包括媽媽們很愛的「asics」、大名鼎鼎的「mikihouse」、和近150年歷史悠久的製鞋品牌「moonstar」。

        「asics」有「FIRST」嬰兒學步鞋，然後「BABY」穩步鞋，尺寸約由12cm～16cm，應該可以穿到約3歲左右。再之後就可以選擇「PRESCHOOL/ MINI」，以及「JUNIOR」各款，尺寸由15cm～25cm。雖然「Onitsuka Tiger」也是「asics」公司出品，很多款式看起來也差不多，但凳凳媽建議至少為2歲前的寶寶選擇功能性較強獲獎的「asics」，2歲後才選擇較型較復古的「Onitsuka Tiger」。

「mikihouse」獲獎鞋包括軟底鞋「Pre Shoes」、「First Shoes」學步鞋、「Second Shoes」穩步鞋，很多都是日本製。提醒大家在寶寶很有意識要下地走的情況下，再去買學步鞋，要量好寶寶小腳丫的尺寸，或者帶寶寶去店鋪讓店員幫忙量選，因為寶寶的學步鞋和穩步鞋都一定要選剛剛好合腳的，所以一般只能穿3個月左右。

「moonstar」獲獎學步鞋由12cm～14.5cm，穩步鞋由15cm～21cm，也是日本製，但價錢較mikihouse相宜。在香港沒有專賣店，不過部分日鋪商場有專櫃和少量熱銷產品；反而淘寶有「月星童鞋專賣店」，原因是1995年已經在青島設廠生產童鞋。

但平時在家裡，或安全的室內環境，還是應該盡可能讓寶寶多赤腳，腳趾不斷地做抓地動作才能保證前腳掌及足弓健康形成，提高足底的刺激和發育，以減少扁平足和將來拇指外翻的問題。

        日本的科學家研究表明：0-6歲是孩子足部發育的關鍵時期，兒童的足部從起初的軟骨形態不斷發展為成人的腳型，這一階段的發育不僅影響着成年以後的走路姿態，而且通過中樞神經影響大腦、脊椎、胸腔、腹腔等器官的發育，對於智力和健康的影響也至關重要。

        學步鞋階段的寶寶，本身就沒有健康的走路姿勢，穿過的鞋子也承受了寶寶的身體壓力有寶寶獨有的腳型。穩步鞋階段的寶寶腳更有力，穿過的鞋子不僅有了寶寶的腳型、走路姿勢、鞋頭鞋底也已經磨薄。所以凳凳媽這期的最後一個建議是，二手鞋等寶寶2歲以後才穿吧！小學前都不要拿二手鞋做生活主要鞋，只做間中換換腳的備用鞋。凳凳也有穿阿姨們給的一些二手鞋，像是沙灘鞋、泳池拖鞋、雨靴、滑雪雪靴等，都不是生活主要用鞋。

作者_凳凳媽簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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