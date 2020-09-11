【樓市故事】退休人士高市價3%購香港仔居屋 為何睇樓一次拍板購單位作安樂窩?

疫情持續逾8個月，過去數月樓市最大特色，是逆市下業主處於弱勢，觀察二手成交，「十居其九」都是減價成交。最近一位退休人士購入香港仔漁暉苑作安樂窩，成交價較市價高出3%。

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香港置業營業經理郭詠詩表示，該行剛促成本月首宗香港仔居屋屋苑漁暉苑的買賣成交，區內客以約580萬元入市，實用呎價約15,104元，成交價高市價3%。售出單位為漁暉苑D座中層7室，向東南望開揚景，2房間隔，實用面積約384平方呎。資料顯示，原業主於2013年7月以約389.8萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約190.2萬元，物業升值約48.8%。

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郭詠詩稱，單位以590萬元放盤1個月後獲區內客接洽，議價後減價10萬元，以約580萬元成交，實用呎價約15,104元。郭詠詩說，買家為退休人士，心儀單位裝修企理及間隔實用，「該屋苑的實用率高達85%，而且單位有裝修，廁所及廚房也十分新凈，稍為翻新就可入伙，故他睇樓1次即拍板入市自用。」

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於1980年落成的漁暉苑，是第一代居屋，所有單位不用補地價，故一向吸引不少準買家注目。現時漁暉苑的放盤約有5至6個，實用面積384平方呎的單位，入場費由530萬元起。

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記者：陳詠妍