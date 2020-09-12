【ATMX】美團點評擬易名美團 冀助公司建立統一形象

美團點評（03690）發公告指，公司計劃在9月29日舉行的股東大會上提出議案，將公司英文名稱由現時的「Meituan Dianping」簡化為「Meituan」，而中文名稱亦簡化為「美團」。

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美團表示，簡化名稱將有助公司對外建立統一的形象，增強用戶、商戶等對公司多業務能力的認知，從而推動本公司在聚焦「food+platform」 戰略的同時繼續探索新業態，為生態體系中所有參與者以及社會創造更長遠的價值。董事會認為，簡化名稱的建議符合公司及股東之整體最佳利益，所以建議股東就相關議案投贊成票。

美團點評在2015年由團購平台美團網與生活消費平台大眾點評網合併而成，然而前大眾點評的要員多已離開公司。美團近年積極拓展業務範圍，加入酒店及旅遊預訂、共享單車等業務。外界推斷，美團易名或是為更未來的全面發展鋪路。

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