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【油價】原油過剩憂慮再現　石油交易商現巨型油輪搶租戰

即市財經 22:49 2020/09/11

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石油貿易商擬搶租巨型油輪，以應對原油過剩問題。

新冠肺炎疫情反覆，部分石油貿易商開始為原油及燃料供應可能出現過剩問題作部署，擬搶租巨型油輪以儲存多餘的原油。外電引述消息指，全球第二大獨立石油貿易商托克集團（Trafigura）最少租用了12艘大型油輪，總共能容納2400萬桶原油。據指，其他石油公司或商品交易商，例如荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）、維多（Vitol）、嘉能可（Glencore）及盧克石油（LUKOIL）近日亦相繼預訂大型油輪，料涉約18艘。

報道引述消息人士指，原油市場疲弱且看跌，浮動存儲（floating storage）或再度重臨。摩根士丹利分析亦指，市場基本面的改善速度不及預期，這點愈來愈明顯，特別是需求方面。

此前，全球最大的石油出口國沙特阿美下調了10月份阿拉伯輕質原油的官方售價，被市場視為需求疲軟的跡象。

事實上，由於需求憂慮重燃，國際油價近期走弱，再度跌穿每桶40美元水平。紐約期油現報每桶37.45美元，跌0.1%，布蘭特期油報每桶39.9美元，跌0.4%。

雖然主要石油生產國，包括沙特阿拉伯及俄羅斯均大幅削減了產量，煉油廠亦因近需求下降而減慢營運，但石油庫存仍在上升。

相關文章：【國際油價】紐油收跌7.6% 布蘭特期油跌穿40美元 兩油跌至6月低

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編輯：袁諾曦

疫情 商品 布蘭特期油 紐約期油 新冠肺炎疫情 石油

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