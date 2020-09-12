【美團發跡史】美團點評抹去「點評」 王興張濤既生瑜何生亮

▲ 美團點評建議，公司名稱由「美團點評」簡化為「美團」。

美團點評 （03690） 近兩年股價急升，最新市值漲至逾1.4萬億元，已發展為僅次阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 第三大中國互聯網企業。美團上市2年累升2.5倍，是資本市場炙手可熱的明星，惟不少投資者均淡忘如今的科網巨擘是由「美團」、「點評」兩間公司合併而成，而大眾點評近年光芒已漸趨黯淡。

美團點評在周五宣布，建議公司名稱簡化為「美團」，英文名稱由「Meituan Dianping」簡化為「Meituan」，稱名稱的簡化將有助於對外建立統一的品牌形象，增強用戶、商戶等對公司多業務能力的認知。決議案須在9月29日的股東特別大會通過。美團點評將「點評」從名稱抹去，似乎也從側面反映兩間公司合併以來大眾點評的沒落。

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大眾點評美團2015年合併

大眾點評網早於2003年創立，主要提供餐飲娛樂資訊及分享評論，並在2010年進軍團購市場，同年以團購起家的美團網創立。市場傾向認為2010年是內地「團購元年」，因為此後數年眾多團購網站湧現、競爭激烈，被戲稱為「百團大戰」。根據當時的媒體報道，2011年8月市場上有超過5000家團購類企業，但3年後至2014年6月，只剩下178家存活。

不過出乎市場預期，佔團購市場份額首兩位的美團和大眾點評在2015年10月宣布合併，成立新公司，由美團創辦人王興、大眾點評創辦人張濤出任聯席董事長及CEO，兩間公司在人員架構上保持不變，並將保留各自的品牌和業務獨立營運。

但是聯席CEO制度運行僅1個月就宣告結束，同年11月新公司就宣布張濤將不再擔任聯席CEO，轉任公司董事長，從管理一綫轉向長期戰略規劃，成為張濤逐漸淡出新公司的開始。王興將擔任CEO，不再擔任聯席董事長。同時大眾點評原高層李璟、王雨、呂廣渝也相繼離職。

大眾點評創辦人張濤淡出

當時一張張濤在私人聚會上落淚的相片在網絡廣泛流傳，市場將張濤的淡出解讀為又一例資本迫使創辦人出局的案例。張濤在退任聯席CEO時曾經在內部郵件寫道：「創辦和領導點評的12年，是我人生最寶貴的經歷。我和大家在一起，從無到有，從小到大，艱苦奮鬥，取得了今天我們都引以為豪的成就，也收穫了消費者、商家和行業的多方口碑……希望大家能堅持理想，不忘初心。」

▲ 張濤落淚的照片在網絡廣泛流傳。（來源：網絡）

2018年美團調整組織架構時，黃海、王慧文共同負責新組建的用戶平台，張川任到店事業群總裁，王莆中為到家事業群總裁，陳旭東負責快驢事業部，陳亮負責小象事業部，基本為美團的人員，大眾點評原高層沒有接管任何事業群。

據內地工商資料，大眾點評主體上海漢濤於2019年1月發生股權變更，大眾點評創始人張濤、張波、龍偉等原股東全部推出，新增股東王興、穆榮均，王興成為公司實際控制人。

美團不斷做大 大眾點評沒落

事實上，由於兩間公司合併後焦點轉向O2O市場，包括出行、餐飲、外賣等高頻消費場景，加上大眾點評為美團引導流量，美團App不斷做大的同時，大眾點評也逐漸沒落。2019年內地媒體曾經報道，大眾點評或被整合到美團App，將會消失。當時美團曾經回應，「大眾點評會一直是個獨立app，不存在合併進美團app的可能性。」

關於本次改名，美團也回應內地媒體表示，此次更名是美團綫上綫下流量、品牌的統一化、一體化的又一關鍵舉措，名稱簡化不會對業務方向、組織架構、公司營運等產生任何影響。不過關於大眾點評未來何去何從，似乎仍未有答案。

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編輯：陳健婷