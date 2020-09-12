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【港股追蹤】高瓴愛股現身？　呢隻醫藥股連旗下公司　近半年入股5次

股樓投資 00:32 2020/09/12

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國內知名的私募基金高瓴資本（Hillhouse Capital）經常在IPO的新聞出現，因為該基金經常投資一些獨角獸或初創公司，眼光獨到，被外界認為IPO金手指。而要數高瓴近期的愛股，就要數微創醫療（00853），近半年已經增持5次。

今年3月，高瓴資本加倉微創醫療4998萬股，加上此前持有的7070萬股，總共持有1.2億股，佔微創醫療的總股本6.99%。4月，微創醫療旗下微創心通引入包括高瓴資本在內的7家知名戰略投資者，融資金額達1.3億美元。

6月23日，微創醫療發公告指，將按每股23.5港元增發6595股，高瓴資本出資7.7億港元拿了其中的一半。7月5日，微創醫療公告稱，旗下子公司微創心律進行B輪定增，融資金額達1.05億美元，高瓴資本再次認購一半，佔其12.46%的股權。

9月初，高瓴資本與微創醫療又有新動作，出資7.74億元認購了公司旗下手術機器人公司3.35%的股權，通過此次增資，該公司的估值提升至225億元。

 

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撰文 : 周兆邦

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