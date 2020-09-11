【Kawaii生活百貨@iM網欄】社交距離措施放寛了！ 入戲院支持港產片

放寛了！

重要的事要說三次！但大家要繼續注意！注意！注意！個人衛生和環境衛生！希望之後可以放寛更多未放寛的行業，回復運作，有工開有娛樂！

開放戲院後，本身安排了之前上映的電影開始陸續上畫。9月17日便會有「麥路人」上映，今年一月已看了試映場，我是一個不喜歡在看電影前，先看電影簡介的人，因我不想給簡介影響，想直接看完電影感受，之後才看回簡介，看自己有沒有感受戲中帶出的￼一切，「麥路人」也是如此。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫情衝擊娛樂圈當災 藝人都要做副業當補生計

為什麼是「麥」而不是「陌」我真的佩服改戲名的人，其實已好清楚告訴你發生的地點和故事方向。我也親身在24小時「麥記」凌晨時分看過有些人在睡覺，他們把椅子變成了自己床，那一刻我真的有想過，為什麼「麥記」的人不趕睡覺的人走？為什麼好人好姐要睡在快餐店？為什麼⋯⋯為什麼？

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】做「女一」要具備什麼條件？ 眼緣運氣最重要

「麥路人」中有着不同故事的人「為什麼」要睡在快餐店！有生意失意無法面對媽媽(鮑起靜飾）和妹妹的「阿博」（郭富城飾）！有離家出走的「深仔」（顧定軒飾）！有幫奶奶還債帶著女兒的媽媽(劉雅瑟飾)！有在等老婆的「等伯」（萬梓良飾)! 還有一出世就好像注定次人一等的「口水祥」(張達明飾)！這一班人有不同故事，在快餐店相遇互相扶持！黃慶勳升格為導演加上鄭保瑞監製的力度，畫面顏色的處理也花了心思！希望戲院重開後，大家多多支持入場欣賞。但要注意！注意！注意衛生和入場暫不能飲食啊！

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】中秋節臨近 月餅盒都可以是手提寶箱！

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

更多Kawaii生活百貨@Kawaii的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！