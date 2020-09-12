【華爾街】成華爾街投行首位女性CEO　花旗新掌舵人Jane Fraser咩來頭？

花旗集團（Citigroup）昨日公布，行政總裁高沛德（Mike Corbat）將於明年2月退休，並由集團總裁弗雷澤（Jane Fraser）接棒，成為美國華爾街大型投行中的首位女性CEO。

Jane Fraser現年53歲，職業生涯由另一間著名投行高盛開始，並於上世紀90年代在著名顧問公司麥肯錫擔任合伙人。她於2004年加入花旗，先後擔任過戰略與收購部門負責人、私人銀行首席執行官、拉丁美洲業務負責人。去年10月，她被提拔為花旗集團總裁，並主管全球消費者銀行業務。

Jane Fraser在花旗內政積不少。2008年，她和時任集團CEO Vikram Pandit裁員近10萬人，並拋售部分業務，完成集團內部大型重組。

2009年6月，她出任花旗私人銀行首席執行官，該銀行年度赤字約為2.5億美元，在她任職的4年間恢復盈利。2015年4月，她被任命為花旗集團拉丁美洲的首席執行官。在其的管理之下，拉丁美洲的業務為總部貢獻近14%的收益。

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