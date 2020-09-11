【CuMask】政府下周一（14日）起再派銅芯抗疫口罩

▲ 政府下周一（14日）起向合資格市民免費派發第二個成人尺碼的銅芯抗疫口罩（CuMask）。

創新及科技局宣布，政府下周一（14日）起向合資格市民免費派發第二個成人尺碼的銅芯抗疫口罩（CuMask）。曾於5月6日至6月6日網上登記索取銅芯口罩人士，如已授權政府將登記資料用於派發其他口罩，並獲香港郵政派遞第一個口罩，將獲派第二個口罩。

創科局指，主要登記人會收到載有郵件編號的短信通知，香港郵政會於短信發出後3個工作天內將口罩派遞到登記地址。該處如有獨立信箱且尺寸足夠，郵差會放入信箱，否則會上門派遞。

第二輪派遞完成後，仍未索取口罩的市民10月初起可親身或授權他人到指定地點索取，詳情容後公布。

創科局又指，口罩抗菌層帶有微銅粒，不含納米銅，而微銅粒比納米銅大1,000倍。因公眾早前關注口罩含銅物質安全，研發中心委託本港認可實驗室透過模擬呼吸裝置，測試銅芯抗疫口罩在使用者一般呼吸的情況下會否釋出含銅物質，結果顯示口罩在清洗前及經20、40和60次清洗後均沒有釋出含銅物質。

創科局續指，抗菌層的微銅粒在紡紗過程中已嵌入纖維，被纖維緊緊包裹，難以脫落，稱市民無需擔心。

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編輯：袁諾曦