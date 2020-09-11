【iPhone概念股】上月手機鏡頭出貨量按年升22% 舜宇突破121元可追入

iPhone 概念股暨藍籌股之一，手機零件供應商舜宇光學（02382）公布8月產品出貨數據，各主要產品的出貨量按年、按月均有上升。上月，舜宇光學手機鏡頭出貨量增至約1.62億件，按年升22.3%，按月升19.4%；另外車載鏡頭出貨量升至約541.3萬件，按年升16.3%，按月升14.1%，主要受惠於海外疫情影響減少。

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集團另一主要產品手機攝像模組出貨量增至6,073.9萬件，按年升8.2%，按月升10.7%，主要由公司產品市場份額上升所推動。

經過8月下旬的調整，舜宇在110元漸見支持。該股周五收報118.3元升1.5%，反映有資金偷步炒其月度數據。從最新數據可見，舜宇出貨量明顯復甦。市場憧憬蘋果下周發布會或推出新iPhone，具備iPhone概念的舜宇有機會炒一轉。下周一旦突破121元阻力，可以追入，目標價可定於一個月高位148元。止蝕價則可設於110元。

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