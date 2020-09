【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室

▲ 英國自新冠肺炎疫情爆發後,近半數打工仔都改為在家工作。

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情,多國的確診病例飆升。英國單日新增逾2,000宗新冠肺炎確診個案之際,英國政府卻鼓勵打工仔重返辦公室。但英國自疫情爆發後,近半數打工仔都改為在家工作。僱員普遍都憂慮疫情於工作環境傳播而不願重返辦公室,或令英國政府的重啟經濟計劃受阻。

英國國家統計局(ONS)的數據顯示,英國約3,000萬名僱員當中,接近一半人在新冠肺炎疫情期間在家工作,另外有900萬人獲政府的保就業補貼計劃(furlough scheme)保障。

倫敦大學學院(UCL)的研究亦指,英國約三分之一的60歲以下僱員,已計劃繼續在家工作多於希望重返辦公室。英國卡迪夫大學的研究更表示,英國每10名僱員就有9人希望繼續在家工作。上述數據反映,在家工作明顯已是英國職場新趨勢。

但英國政府目前正積極推動民眾重返辦公室。英國外相藍韜文(Dominic Rabb)本周表示:「目前英國急需民眾重返職場來支持經濟。」(The economy needs to have people back at work.)英國首相約翰遜(Boris Johnson)本月初也表示,全國將會有大量人返回辦公室,形容這是正確做法。

英國政府積極推動人們復工之際,疫情卻有升溫跡象,政府要再度收緊社會限制措施。英格蘭下周一(14日)起,將聚會人數由30人大幅收緊至6人,違者最高可被罰款3,200英鎊(32,395港元)。上述措施令民眾憂慮疫情根本未受控,也憂慮此時返回辦公室工作,疫情會更容易擴散。

東英吉利大學教授貝納爾(Paul Bernal)批評政府急於推動全面復工。他指出,民眾在家工作可獲得良好的生活平衡,但政府卻暗示在家工作是自私的行為,要求大家為更大的利益而冒險,甚至是自我犧牲。

責任編輯:鄭錦玲