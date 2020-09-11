【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室

▲ 英國自新冠肺炎疫情爆發後，近半數打工仔都改為在家工作。

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，多國的確診病例飆升。英國單日新增逾2,000宗新冠肺炎確診個案之際，英國政府卻鼓勵打工仔重返辦公室。但英國自疫情爆發後，近半數打工仔都改為在家工作。僱員普遍都憂慮疫情於工作環境傳播而不願重返辦公室，或令英國政府的重啟經濟計劃受阻。

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英國國家統計局（ONS）的數據顯示，英國約3,000萬名僱員當中，接近一半人在新冠肺炎疫情期間在家工作，另外有900萬人獲政府的保就業補貼計劃（furlough scheme）保障。

倫敦大學學院（UCL）的研究亦指，英國約三分之一的60歲以下僱員，已計劃繼續在家工作多於希望重返辦公室。英國卡迪夫大學的研究更表示，英國每10名僱員就有9人希望繼續在家工作。上述數據反映，在家工作明顯已是英國職場新趨勢。

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但英國政府目前正積極推動民眾重返辦公室。英國外相藍韜文（Dominic Rabb）本周表示：「目前英國急需民眾重返職場來支持經濟。」（The economy needs to have people back at work.）英國首相約翰遜（Boris Johnson）本月初也表示，全國將會有大量人返回辦公室，形容這是正確做法。

英國政府積極推動人們復工之際，疫情卻有升溫跡象，政府要再度收緊社會限制措施。英格蘭下周一（14日）起，將聚會人數由30人大幅收緊至6人，違者最高可被罰款3,200英鎊（32,395港元）。上述措施令民眾憂慮疫情根本未受控，也憂慮此時返回辦公室工作，疫情會更容易擴散。

東英吉利大學教授貝納爾（Paul Bernal）批評政府急於推動全面復工。他指出，民眾在家工作可獲得良好的生活平衡，但政府卻暗示在家工作是自私的行為，要求大家為更大的利益而冒險，甚至是自我犧牲。

責任編輯：鄭錦玲