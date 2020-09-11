【日圓錢景】花旗專家料弱日圓未改　年底目標價107

▲ 日本政局變天，投資者關注對日圓滙價的衝擊，花旗專家料日圓暫維持弱勢。

日本政局變天，投資者關注對日圓滙價的衝擊，自民黨黨總裁選舉將於下周一（9月14日）開始，包括下任首相大熱人選、內閣官房長官菅義偉等有意角逐。外電指，結果可能最快下周三（16日）揭盅，市場緊盯新接棒人會否延續安倍經濟學，或令日圓貶值走勢告終。不過，花旗及上商兩專家暫仍料弱日圓維持；花旗更預計，美元兌日圓年底目標價為107。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，美元兌日圓的下半年高低位介乎104.46至107，年底目標為107。

誰接任首相 安倍經濟學料不改

黃栢寧認為，無論誰繼任，安倍經濟學政策有機會維持，所以對日圓的長綫影響不大。反而，日圓投資者減少把資金投放外國資產，以及美國實質利率，以至和其他主流國家的息差收窄，均可能支持日圓。

市場憧憬推出約7年的安倍經濟學快將終結，令日圓貶值或告一段落。不過，上商研究部主管林俊泓亦預料，弱日圓暫維持，畢竟自民黨民望低企，復添新冠肺炎夾擊，疫情下重挫經濟，日本次季度GDP收縮為戰後最差，相信誰上場的板斧也不太多，只能加碼刺激經濟，包括延續「安倍三支箭」，料日圓在104至106徘徊。

另一方面，主流外幣的走勢主要取決於美元的中長綫前景，而自從聯儲局主席鮑威爾於上月底（8月27日）的全球央行年會放鴿後，黃栢寧預計，美元弱勢持續，美滙指數由現時至年底，將在88.25至93.5上落，年底目標價為92.4。他相信聯儲局明年仍保持幾近零息，至於何時恢復加息，則取決於通脹。

投資者亦聚焦下周四（9月17日）聯儲局議息後，會否為通脹維持在2%有更多解畫。

此外，日本下任首相大熱人選菅義偉表示，日本未來10年都不需要上調消費稅；目前的稅率為10%。

自民黨黨總裁選舉已正式接受報名，菅義偉、前防相石破茂，以及前外相岸田文雄旋即參選。除岸田及石破兩派外，獲黨內全部5個派系支持的菅義偉，近乎篤定當選。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源