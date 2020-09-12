【美股分析】科技股可趁低吸納？　知名投資專家：等納指跌夠兩成！

以科技股為首的美股近期正經歷調整，價格回落至7-8月水平，不少錯過上次升浪的投資者紛紛追問：現時是否應當趁低吸納？

美國知名科技投資者米克斯（Paul Meeks）直言，「科技股仍然太貴了」，直到納指從記錄高位下跌20%後，他才會考慮進行大筆交易。米克斯表示，長期來看，他仍然非常看好科技股（uber bullish on tech），惟他認為現在唯一關心的就是科技股的估值問題。

【華爾街】成華爾街投行首位女性CEO 花旗新掌舵人Jane Fraser咩來頭？ 了解請按【下一頁】

【Tesla】瑞銀升Tesla目標價一倍 料電池日有重磅發布 了解請按【下一頁】

納斯達克指數自3月低位反彈，至到上周最後兩個交易日急挫，米克斯警告，科技股年前或還有一波拋售潮，大型增長股股價將進一步走低。其中一個原因就是近期中美角力不斷加劇，特別是臨近美國大選，對華態度也將成為重要議題，同時進一步影響到科技股走勢。鑑於科技股波動仍將持續，他預測納斯達克指數今年有一半的機率跌入熊市。

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#環球視野盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李胜男