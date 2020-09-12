【螞蟻IPO】螞蟻有份持股　Zomato傳明年上市估值逾270億元

螞蟻集團即將在中國及香港上市，而螞蟻集團有份投資的印度外賣公司Zomato，亦計劃明年上半年提交IPO申請。如果成事，僅12年歷史的Zomato，將成為印度首間上市獨角獸。

根據印度傳媒報導，在Pre-IPO前，Zomato向螞蟻集團、淡馬錫及英國基金公司Baillie Gifford融資1.5億美元。若Pre-IPO完成，公司估值預計將達到35億美元，即逾270億港元。

據較早前消息指，螞蟻集團已向Zomato投資5.6億美元，於Zomato的持股超過25%。Zomato的主要對手是由騰訊 （00700） 及美團 （03690） 投資的Swiggy。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!