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【新股IPO】京東數科Ａ股上市已獲上交所受理　集資逾200億

股樓投資 22:24 2020/09/13

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京東（09618）旗下的京東數科申請在上海科創板上市的申請已獲受理，讓股是次擬集資約203億元（人民幣，下同），將發行全部新股，數量不超過5.38億股，佔發行後總股本不低於10%，意味上市估值將達2000億元。

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京東數科表示，目前全球政治經濟變局加速演進，國內改革發展穩定任務艱巨繁重，對公司及合作機構相關業務的開展造成不利影響，下半年業績存在不及預期的風險。

2017至2019年度業績可見，京東數科營業收入分別為90.70億、136.16億、182.03億元，2017年度歸屬於母公司淨虧損38.2億元，而2018年度及2019年度淨利潤分別為1.3億、7.9億元。今年首6個月，營業收入103.27億元，歸屬於母公司淨虧損6.7億元。

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京東在上述報告期均為京東數科第一大客戶。上半年來自京東的收入為30.86億元，佔總收入三成。

是次集資所得，將用作金融機構數字化解決方案升級建設、商戶與企業數字化解決方案升級建設等項目，以及補充流動資金。

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此外，京東數科發行會引入「綠鞋機制」（即超額配售選擇權，承銷商可向投資者出售比發行人原計劃更多的股票，用以穩定新股發行後的價格），最高不超過發行數量的15%。

京東數科於2013年獨立經營，成立初期主要基於京東電商平台，為商家及消費者提供普惠金融服務，解決小微企業和消費者融資難等問題。公司現致力為金融機構、商戶與企業、政府及其他客戶提供全方位數字化解決方案。

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記者：張以正

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