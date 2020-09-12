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【日本疫情】放寬限制措施 日本取消5,000人上限規定

環球政經 11:45 2020/09/12

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鑑於日本疫情有所緩和, 日本政府有意放寬人數限制, 並取消現時限5,000人參與大型活動的規定。由於當地臨近冬季流感季節, 政府宣布下月起將優先安排老人及部分患者接種流感疫苗。

據共同社報導, 日本政府和衞生専家小組開會後, 得到專家同意後, 決定在下周六(19日)起開始放寬。在逾1萬名觀眾的活動人數上限, 新方案將限制會場最多可容納人數的一半以內, 包括足球及職業棒球聯賽；規模少於1萬人下的安靜觀賞活動, 包括古典音樂會、戲劇、電影和芭蕾舞, 將允許場地滿座。

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厚生勞動相加藤勝信周五公布, 為能及早預防流感病毒與新冠病毒同時在國內流行, 由10月1日起, 優先讓65歲以下、60歲至64歲有心臟或呼吸系統功能問題的人士接種流感疫苗。其餘人士可於下月26日起開始接種。

同時, 當局希望醫護人員及老人以外患有重症化風險高人士、孕婦及6個月至小學2年級的兒童亦能盡快接種疫苗。

厚生勞動省預計，今次流感疫苗將會供應量約6300萬份，但現時難以從症狀區分患者患上流感病毒或是新冠病毒，因此預料今季接種流感疫苗的人士將會增加。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

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