【著數優惠】 限聚令放寬酒店又推餐飲優惠 皇家太平洋自助晚餐平至6折 成人加埋一都係425蚊

疫情持續放緩，政府逐步放寬限聚令，限聚令由兩人放寬至4人，食肆可以4人一枱，而且中秋節也快將來臨，相信大家也急不及待想想跟家人及朋友「食餐好」，而酒店自助餐確實是港人最愛的款色，既有多各國美食，食物款色也夠多，最近不少酒店也於9月重新推出自助餐，更有不少推出震撼優惠。

其中信和集團旗下的酒店也推出多項優惠，如位於尖沙咀中港城皇家太平洋酒店內的柏景餐廳，於9月4日開始推出自助餐優惠，週末自助早午餐高達65折優惠，成人折後價僅366元（已計加一）；而自助晚餐更高達6折優惠，成人折後價亦只是425.6元（已計加一）。

以下為收費詳情：

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自助晚餐的美饌包括：花膠日本精選花菇燉雞湯、鮑魚壽司、式香草牛油燒波士頓龍蝦、加拿大豬扒、粉伴帕馬森芝士及西瓜士多啤梨蛋糕等。

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酒店也提供「生日之星禮遇」，生日之星於生日月內惠顧自助午餐或晚餐，即可享免費生日蛋糕一個。

上述優惠部份條款：

小童價目適用於3歲至11歲，而長者價目適用於60歲或以上

最少一天前於官網預訂週末自助早午餐或自助晚餐並繳付全費，尊享高達6折優惠

預訂一經確認，不得取消或更改人數。

優惠設有限額，先到先得，額滿即止

以上一切條款以皇家太平洋酒店的網站公布為準

九龍尖沙咀廣東道 33 號中港城皇家太平洋酒店柏景餐廳 (電話: 2738 2322)

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記者：陳詠妍