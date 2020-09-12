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疫情無阻慶祝萬聖節 日本遊樂場打造一人「廁格」鬼屋

環球政經 11:00 2020/09/12

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香港有主題公園因疫情停辦萬聖節活動，但日本一個知名遊樂場，因應疫情打破傳統，打造一人概念鬼屋。

【日本經濟】日本下調上季GDP至萎縮28.1%　創二戰以來最差下一頁

位於日本愛知縣的知名遊樂場LAGUNASIA 拉格娜登堡，每年的萬聖節活動均廣受矚目。今年因應新冠肺炎，推出「Corona Horror Fest 2020」，公布正籌備一人概念鬼屋「鬼廁所」。鬼屋將以日本民間鬼故事「花子」為藍本，遊客需進入一個類似日本校園洗手間「廁格」的空間，體驗各種嚇人機關。每次只招待一人，招待完園方會為「廁格」消毒。

【新冠肺炎】日航班要緊急降落 竟然是這個原因?下一頁

園方又打造另一鬼屋「絕叫棺桶」（Scream Coffin），在保持社交距離下，遊客需躺在有觀景窗的日式棺材內，近距離與超自然生物和靈體「接觸」。

萬聖節活動預計於10月3日至12月6日舉行。這次因應疫情，以一人概念鬼屋，取代傳統步行鬼屋，香港市民想返「鄉下」遊玩，就需視乎疫情進展了。

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撰文 : 林展鋒

日本 疫情 遊樂場 新冠肺炎

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