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《時代雜誌》封面列新冠死亡總數 形容領導人「美國式失敗」

環球政經 20:02 2020/09/11

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美國確診新型冠狀病毒數字冠絕全球。《時代雜誌》今期以「美國式失敗」為題，諷刺美國各級領導失敗，導致多人染病甚至死亡。

【美股戰報】上周申領失業救濟人數遜預期　無阻美股反彈潮下一頁

《時代雜誌》發表新一期封面，以黑色背景，列出由今年二月首宗新型冠狀病毒死亡個案起計，每日的死亡數字，以「美國式失敗」為題，寫上死亡總人數逼近20萬人。

【疫市求職】Amazon計劃招聘3.3萬新員工　平均年薪15萬美元下一頁

今期一改過往傳統，由慣用的紅色框架改為黑色，此為雜誌創刊以來第二次，對上一次使用黑色框架是19年前的911事件。封面設計師表示，希望藉此喚醒對這場災難麻木的人，強調科學和常識是應付這場危機的答案。

封面故事題為《美國式失敗》，提到美國至今錄得超過650萬宗新冠肺炎確診個案，源於各級跨黨派的領導失敗，以至不信任科學家等，導致疫情應變嚴重不足。即使有嚴密對策，各地鬆緊不一的防疫措施，令新冠病毒防不勝防。

雜誌主編費森塔爾 (Edward Felsenthal）又引述早前與前美國國土安全部長里奇（Thomas Ridge）傾談，對方提到看到病毒以戲劇性方式蔓延，有責任做出實質改變，否則就是領導人和國民的耻辱。

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撰文 : 林展鋒

美國 新冠肺炎疫情 疫情 災難 冠狀病毒 新冠肺炎

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