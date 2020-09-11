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【港股追蹤】齊齊睇淡？呢隻風電股兩日內　遭摩通施羅德貝萊德一齊減持

股樓投資 20:12 2020/09/11

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根據聯交所資料顯示，摩根大通於本周二（8日）減持金風科技（02208）292萬股或0.37％，每股平均價6.2368元，涉資1,821萬元，最新持股量降至4.88％。

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而基金公司施羅德則於本周二及周三（９日），兩日共減持金風科技1,097萬股，每股平均價6.2229元及6.2532元，涉資6,841萬元，最新持股量降至14.99％。施羅德今日亦多次減持，最近一次為上月27日。

另外，貝萊德亦於周二（8日）減持，每股平均價為6.24元，持股量降至10.99%。

金風科技上月底公布6月止六個月中期業績，收入193.6億人民幣(下同)，按年增加23.4%；毛利33.17億元，上升1.8%。錄得純利12.75億元，增長7.6%，每股盈利29分。不派中期息。

 

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撰文 : 周兆邦

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