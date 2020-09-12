【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請保就業計劃最後衝刺貼士

▲ 政府第二期「保就業」計劃將於本周日截止，BCT銀聯等MPF專家教路申請貼士。

政府第二期「保就業」（ESS）計劃將於本周日（9月13日）截止，中銀、滙豐及BCT銀聯集團3間強積金（MPF）受託人，向最後衝刺的申請人，提供連串貼士，例如成功申請第一期保就業計劃的僱主，可直接使用首期的申請編號、密碼及聯絡人手提電話號碼，登入計劃的申請網頁提交第二期申請。網頁會自動顯示第一期申請時提交的資料，記緊核對資料正確無誤。且叮囑自僱人士或僱主等，應緊抓只餘下的倒數時間，先查核強積金的供款紀錄，以及往ESS網站了解條款，做好準備。

先查核強積金供款紀錄 了解條款

專家又提點勿忘醒招，因今次對65歲或以上的長者夥計，申請要求放寬。

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑回應本報查詢時，提供4大貼士，包括︰

（1）填報申請時，僱主名稱必須與商業登記證，或其他機構登記證上的僱主名稱一致；

（2）僱主須於2019年12月至2020年3月中，揀選一個合適的月份，以該月份的僱員人數及有關工資計算補貼金額；

（3）僱主申請補貼時，須準確輸入強積金信託公司、強積金計劃名稱及強積金計劃註冊或參與號碼等資料；

（4）ESS申請登記網站（www.ess.gov.hk）已詳細列出登記時注意事項及申請辦法，有意申請的僱主及自僱人士，應查閱該網站的不時更新資訊，以免闖誤區兼事倍功半。

陳子樑補充，第2期保就業計劃遇到最多查詢是申請資格、相關開戶及供款情況等，以至如何揀選一個合適的月份（2019年12月至2020年3月），及可否為超逾65歲的員工申請工資補貼，不少細節申請人欲釐清。而政府公布的次輪「保就業」計劃，已經過細化及修訂，有助釐清申請資格，同時防止有人涉嫌濫用。

BCT銀聯：僱主宜備「申請三寶」

此外，BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，由於第二期「保就業」計劃的申請要求，基本上與第一期相同，有了上次經驗，再申請時就相對容易。她經常提醒僱主準備好「申請三寶」︰即第一期的申請編號、密碼及聯絡人手提電話號碼，才登入「保就業」計劃的申請網頁提交申請，網頁會自動顯示第一期申請時提交的資料。最重要是清楚核對資料，確保準確無誤。

劉嘉時表示，近日接到的相關查詢，包括僱主詢問65歲在職僱員的申請安排、核對強積金供款紀錄，亦有不少查詢罰則的計算及如何扣減。BCT銀聯會繼續配合政府委聘的代理人，在獲得申請人授權後提供所需文件，務求令僱主的申請能盡快受理。

業界又提醒，就65歲或以上有強積金戶口的僱員，第二期計劃放寬了申請要求。即使僱主並沒有為其作出自願性供款，或強積金紀錄證明書上沒有顯示有關工資金額，也可提出申請。補貼將會按僱主於「指定月份」聘用該等65歲或以上的僱員人數計算，每人可獲每月5,000元補貼。

至於自僱人士，若忘記在第一期計劃提出申請的自僱人士，記緊在第二期申請，只要於今年3月31日或之前，已開設有強積金戶口而並未取消，便可申請。

另一方面，龍頭滙豐的發言人透露，第二期保就業計劃，客戶較多查詢，包括公司的強積金賬戶資料，供款情況，65歲以上員工的資料，以及索取供款紀錄等。申請人士須確保所提供的資料準確及完整，特別是首次申請保就業計劃的僱主及自僱人士，均需要填上僱主號碼（僱主），又或計劃編號（自僱人士），並確保其準確性。

發言人又說，僱主及自僱人士可參考滙豐強積金網站「保就業」的常見問題： https：//cdn.hsbc.com.hk/content/dam/hsbc/hk/tc/docs/mpf/employment-support-scheme.pdf， 僱主亦可以瀏覽保就業網頁查詢。

滙豐強積金作為受託人，將繼續積極配合政府委聘的代理人，在獲得申請人授權後提供所需文件，務求令客戶能盡快收到相關的資助。

第二輪保就業計劃 國泰不申請

而國泰航空 （00293） 公布，國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。由於保就業計劃涉及不裁員協定，市場料國泰有關決定意味公司將會啟動裁員行動。國泰重申，需就新常態部署旗下的航空公司，管理層將於第四季就集團最適合的營運規模和模式提出建議。

日前政府曾交代數據，「保就業」計劃第二期自8月31日起接受申請，為期兩星期，至後天（9月13日）午夜截止。而截至本周三（9月9日）中午，當局收到約14.1萬名僱主及超過1.8萬名自僱人士申請。現時接獲的僱主申請，約93%的僱主成功申請「保就業」計劃第一期。

政府發言人提醒，有意申請「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主和自僱人士，需在截止前透過計劃專用網站（www.ess.gov.hk）提交申請。 至於自僱人士，如在今年3月31日仍未取消「自僱人士強積金戶口」，並且未曾在「保就業」計劃第一期獲得一筆過7,500元資助，也可在第二期工資補貼申請期間提交申請。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源