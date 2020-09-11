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【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市

股樓投資 19:56 2020/09/11

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疫情緩和，買家加快入市。中原葉津榮說，康麗花園2座中層G室，實用面積363平方呎，原叫價508萬元放盤，終減價36萬元，以472萬元易手，實用呎價約13,003元，略低市價2%至3%。 事實上，據滙豐網上銀行估價網顯示，上述單位約值510萬元。換言之，上述成交價既低於市價，亦低於網上銀行估價。雖然低市價出貨，惟原業主早於2013年8月，以254.8萬元購入上址，持貨7年，現帳面賺217.2萬元。 

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假如承造九成按揭，上址首期要47.2萬元，若分30年還，息率2.5厘計，每月供款16,785元，壓力測試的每月入息要求則約40,200元。 

被問到原業主何解平賣，葉津榮解釋說，單位出售期間，仍有租客租住，不能睇樓，所以原業主只好減價，而租客將於10月搬走。談到近期市況，他說疫情回落，上車客加快入市，擔心遲買更貴，而業主則見市況回穩，開始收窄議價空間，而上述屋苑入場價約要470萬元。

資料顯示，康麗花園位於屯門鄉事會路153號，於1989年入伙，建有2座大廈，提供512個單位，實用面積約362平方呎至529平方呎。項目最大賣點是交通便利，鄰近港鐵屯門站。

【二手樓價】中原：樓價止跌回穩　中秋前後樓市重拾升軌 【下一頁

事實上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）終止兩連跌，最新報177.85點，按周升0.24%。該行研究部高級聯席董事黃良昇預計，二手樓市持續活躍，成交明顯增多，隨着平價筍盤消耗盡後，相信樓價止跌回穩，料中秋前後樓價重拾升軌。

值得留意的是，新界西 CCL Mass 終止4連跌，最新報163.22點，按周升0.53%，中原更預期，該區樓價率先尋底成功。換句話說，屯門樓價或將回升。 

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撰文 : 黃卓賢

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上車盤 屯門 康麗花園

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