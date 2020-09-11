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【南韓三星】看好三星智能手機及芯片業務　分析師：未來一年股價料升四成

股樓投資 20:18 2020/09/11

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根據CNBC報道，大和證券分析師本周指，南韓三星電子（005930-KR）的電視和智能手機業務短期內有望成為股價大幅上升的催化劑，再加上芯片部分業務提升，因而上調三星電子目標價。

大和證券分析師 SK Kim 在最新報告中，將三星未來 12 個月的目標價，由此前的 82,000 韓元（約534元）提高到 85,000 韓元（約554元 ），即是相較於周五（11日）59000 韓元（約 384 元），仍有 44% 的潛在升幅。

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Kim預計，在電視和智能手機部門的帶動下，三星今年第三季度盈利將大幅上漲，除此之外，5G、記憶體和晶圓製造等業務，都將推動股價大幅上升。

不過他亦提及，該公司股價或會因記憶體（DRAM）價格疲軟承壓，而DRAM是推動三星半導體業務的主要動力之一。但整體上而言，分析師看好三星明年的前景，並預計股價將創歷史新高。根據Refinitiv數據，分析師平均預期三星股價未來12個月內升幅可達兩成，升至71,376韓元。

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编辑：李胜男

5G 南韓圜 IPO 記憶體 南韓 晶片 太子 Samsung 智能手機

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