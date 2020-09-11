【新股IPO】華住酒店正式招股　創辦人為「攜程四君子」之一

華住酒店(01179)今日起招股，截至下午5時45分，券商數據顯示，華住酒店暫錄得逾1.54億元孖展認購，尚未錄得足額認購。有指華住酒店孖展認購情況反應冷淡，散戶更偏好樂享互動 （新上市編號：06988） 。

不過華住後台其實都唔小，由攜程(美：TCOM)創辦人之一季琦創立，現持股33.6%。而法國雅高集團則持股8.8%，景順控股持股12.1%，攜程亦有持股7.4%。

1999年，有4人共同創立攜程，被稱為「攜程四君子」。分別是攜程聯合創始人、董事局主席梁建章；攜程聯合創始人、副董事長范敏；攜程聯合創始人、紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬，以及攜程聯合創始人、華住集團創始人季琦。

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