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【新冠肺炎】運輸署：各巴士公司9月15日恢復日間正常班次　晚上10時後班次不超過30分鐘

理財智慧 19:32 2020/09/11

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運輸署今日（9月11日）表示，因應政府宣布由9月15日起全面恢復正常公共服務，以及繼續逐步有序放寬社交距離措施，各專營巴士公司由9月15日起恢復日間時段的正常班次，以照顧乘客的出行需要。

運輸署已要求專營巴士公司密切留意相關路線的乘客量需求，在有需要時靈活調節班次。至於個別乘客量偏低的路線，在晚上10時後的班次會繼續暫時最多延長不超過10分鐘，惟延長後的班次不會超過30分鐘。另外，有個別乘客量嚴重偏低的路線（九巴兩條路線、新巴兩條路線及龍運巴士一條路線），獲准暫停服務。

此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境等防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。運輸署會與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，跟進巴士服務以配合乘客需求。

除機場分行外，滙豐中銀全綫分行下周一恢復正常服務，請看【 下一頁

 

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責任編輯：葉卓偉

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