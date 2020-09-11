【壹傳媒】證監會暗示警方單獨行動、願提供協助　「調查造市需專業評估」

▲ 證監會回應外界查詢警方對炒賣壹傳媒人士的行動，稱準備好回應警方按例尋求協助。

警方上月拘捕壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英，壹傳媒其後數日股價大起大跌，警方毒品調查科於昨日（10日）拘捕15人，涉嫌在炒賣壹傳媒時「串謀欺詐」、「處理犯罪得益」，並指相關人等可能操控股價，但拒評有否與按《證券及期貨條例》對市場操控執法的證監會配合。證監會周四未有評論事件，再於周五晚回應警方行動，稱警方和證監會設有諒解備忘錄，雙方會在金融罪行確立及加強合作關係，在盡量可行的情況下就其監管和執法的範圍互相提供調查協助。

證監會指昨日起收到大量查詢，遂發表本聲明以回應有關事宜。

證監會指出，若涉及如虛假交易等罪行的市場失當行為調查，通常牽涉複雜的法律及證據問題，並且有需要取得有關證券市場操作、交易方式及投資者行為的專家評估。證監會暗示，警方至今未有按備忘錄與該會聯繫：

證監會已準備好回應警務處根據該諒解備忘錄就《證券及期貨條例》所訂的任何罪行而提出的任何有關這類協助的要求

證監會聲明指，警務處表示，正就涉嫌串謀詐騙和洗錢以及壹傳媒股份的潛在虛假交易進行調查。虛假交易是屬於《證券及期貨條例》內市場失當行為條文下的罪行。由於證監會作為香港證券市場的監管機構，對違反《證券及期貨條例》的行為負有調查及執法的責任，基於公眾利益，認為需就有關事宜釐清立場。

證監會表示，由於調查仍在進行中，無法作出進一步回應。

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記者：麥德銘