【新冠肺炎】再派「銅芯抗疫口罩」 首輪合資格人士無需登記

創新及科技局宣布, 由下周一 (14號) 起, 再向合資格市民免費派發第二個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩」。曾在今年5月6日至6月6日期間, 透過網上登記索取的市民, 若曾在登記時,授權政府將資料用於派發口罩, 同時亦成功透過香港郵政派遞的話, 政府將會向該類別的人士派發第二個口罩。

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在第二輪派發時, 已登記的市民會提前收到載有郵件編號的短訊通知, 預計香港郵政會在短訊發出後的三個工作天內, 派送口罩至登記人士提供的地址。如果該地址有獨立信箱並有足夠尺寸的話, 郵件將會放置在信箱內,.否則會選擇上門派送。即使上門派送時無人收件的話, 收件人將會收到由香港郵政發出的領件通知卡；只要攜同通知卡和身份證明文件, 到指定郵政局領件。

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待第二輪派發完成後, 若市民仍未領取口罩, 可由10月初起, 親身或授權他人到指定地方領取, 但詳情和確實日子仍等待政府通知。

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責任編輯：潘曉豐



