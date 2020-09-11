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「Impossible植物豬柳漢堡」於香港推出 成加州以外首個城市

環球政經 19:05 2020/09/11

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有不少人都認為素食對身體好，但卻抵抗不了肉食的誘惑。今年興起的人造肉、素肉，無論在口感或是味道上都與真肉相差無幾，相信對各位崇尚健康飲食，又忍不了口的朋友有很大幫助。

與Impossible Foods爭中國市場？Beyond Meat將在上海開設生產綫【下一頁

李嘉誠有份投資的Impossible Foods 昨天起正式在香港推出「Impossible植物豬柳漢堡」，成為首個於加州以外市推出的地方。Impossible植物豬柳漢堡首階段在本港全線Starbucks以三文治款式發售，月內將有更多餐廳包括Triple O' s 、Fini' s、Franks Italian American等。

【係愛定責任】李嘉誠看好綠色主義？  最新領投公司業務主打環保物料【下一頁

Impossible 豬柳漢堡在營養和可持續發展方面更勝傳統豬柳漢堡。與美國著名品牌的豬柳漢堡相比，Impossible 豬柳漢堡含有相同份量的蛋白質，鐵質多 60 %，卡路里少 45%，總脂肪少 60 %，飽和脂肪少 50%，並含有 0 毫克膽固醇。此外，Impossible 豬柳漢堡亦不含抗生素。

創辦人及行政總裁 Dr. Patrick O. Brown 表示：「市場對 Impossible 豬柳漢堡的需求向業界發出明確信號 ，消費者將快速適應以植物原材料的食物。在亞洲地區，豬肉在肉類市場佔主導地位，但意味著對公共健康及自然環境會帶來災難性威脅。」被問到植物肉的價格可否低於動物肉，Brown說相比成熟的動物肉生產及銷售行業，公司目前正大力發展植物肉基建及生產設施，需要持續再投資，但數年後價格有望調整。

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責任編輯：翁嘉陽

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