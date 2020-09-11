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【航空告急】漢莎航空傳停飛A380等四引擎飛機　並擬再裁員救亡

即市財經 18:57 2020/09/11

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空中巴士A380是全球最大型的客機機型，有「空中巨無霸」之稱，但空中巴士去年已宣布A380明年將會停產。

新冠肺炎重挫航空旅遊業，航空裁員節流消息不斷。歐洲最大的航空公司德國漢莎航空（Lufthansa），繼早前宣布裁減2.2萬人後，傳正考慮將A380等四引擎的大型客機提早退役，並有機會加大裁員力度。

外電引述消息人士報道，漢莎航空正考慮將所有大型的客機停飛，包括：空中巴士A380、A340以及波音747-400珍寶。若消息屬實，則機隊削減規模將會超過漢莎航空早前披露的100架。漢莎航空發言人拒絕置評。

全球航空業深受新冠肺炎打擊，其實除漢莎航空，連全球擁有最多A380的阿聯酋航空（Emirates），早前都傳出有意加快讓A380退役。

A380是全球最大的客機，亦有「空中巨無霸」之稱，載客量超過800人，但亦正因其容量巨大而且設四引擎設計，燃料成本高、航空公司亦都難每次滿客。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：趙穎妍

裁員 經濟 航空業 航空 德國 阿聯酋 香港 阿聯酋航空 空中巴士 波音

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