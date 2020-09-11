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【歐洲第二波疫情】中歐國家或更嚴重 捷克率先淪陷

環球社會熱點 18:54 2020/09/11

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根據歐洲疾病預防與控制中心的數據，按人口比例計算，捷克在過去14天中，成為歐洲感染率最高的國家之一。

歐洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，在上一波疫情稍勝一仗的中歐國家，可能輕鬆得太早，因在第二波疫情中，多個中歐國家率先出現疫情反彈。其中，在第一波疫情表現較佳的捷克，已成為歐洲第二波疫情的重災區之一，當地已重新實施強制戴口罩的措施。

中歐多個國家疫情反彈，《衛報》報道，在第一波疫情處理得較好的中歐國家，在第二波疫情中受到的打擊，或比首波疫情重災區的法國、西班牙等西歐國家，更為嚴重。

捷克周二（8日）首次錄得單日新增確診逾千宗；匈牙利在9月份開始封關，以應對與日俱增的確診數字；波蘭8月份的確診病例也有所增加。

捷克被譽為歐洲應對疫情較為成功的國家。當地早在3月就實施強制民眾戴口罩的措施。後來隨確診數字回落，當地政府亦放寬限制，至6月底幾乎完全取消。在捷克首都布拉格，更曾舉辦告別新冠肺炎派對，曾有2,000人參加。

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惟隨早前歐洲多國陸續開關，逐漸恢復旅遊、生意往來，隨之迎來第二波疫情。

根據歐洲疾病預防與控制中心的數據，按人口比例計算，捷克在過去14天中，成為歐洲感染率最高的國家之一。

在過去一周中，當地重新實施強制戴口罩措施。國民在商店、購物中心、所有室內場所和公共交通工具上，都要佩戴口罩。捷克衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtěch）宣布，自周四（10日）起，酒吧和餐廳在午夜至清晨6點期間需暫時關閉。

【歐洲第二波疫情】西班牙確診連連破頂 疫情為何冠絕西歐？【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺

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