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【歐洲第二波疫情】法國家長獲津貼 留家照顧停課子女

環球社會熱點 19:10 2020/09/11

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法國政府宣布為家長提供津貼，讓他們留在家中照顧因新冠肺炎疫情停課的子女。

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，法國單日增近1萬宗確診病例，創疫情爆發以來單日新高。疫情升溫下學校或再次停課，法國政府宣布為家長提供津貼，讓他們留在家中照顧停課子女，津貼額為父母其中一方約84%的薪金。

法國單日新增確診近萬 創歷史新高 【下一頁】

歐洲疫情最勁國家 相當於本港日增1500確診 【下一頁】

英國報章《Metro》報道，法國復課後再大規模爆發疫情，全國超過30間學校緊急關閉，超過500個課程也取消。

法國政府周四（10日）宣布停課應對措施，如民眾有16歲以下的子女因停課，而需家長留家照顧，每個家庭可獲政府發放津貼，金額相等於父母其中一方的84%薪金。

英國《泰晤士報》更指，津貼款項將由學生9月1日復課起計算。政府更計劃延長對企業的補貼計劃，希望減少企業在疫情下裁員的情況。

英國大曼徹斯特55間學校中招 僅小部份學生可停課 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，當局不希望實施嚴格的控疫新措施，認為目前民眾應適應病毒的進化，通過衛生措施和改變社交生活模式來控制疫情。《泰晤士報》也報道，預料法國只會於進一步封鎖疫情較嚴重的地區，而非全國封鎖。

責任編輯：鄭錦玲

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