中央重點扶持　為何國家集成電路產業基金卻連番減持半導體企業？

▲ 國家集成電路產業投資基金繼減持中芯國際（00981）後，再退出中興（00763）控股子公司中興微電子。

國家集成電路產業投資基金繼減持中芯國際 （00981） 後，再退出中興 （00763） 控股子公司中興微電子。中美科技戰開打，中央重點扶持半導體、晶片行業之際，這個有國家背景的基金卻連環減持相關股份，到底所為何事？

集成電路產業基金股東包括中國財政部持股36.47%、國開金融有限責任公司持股22.29%及中國煙草總公司持股11.14%等， 屬名符其實的國家隊。惟根據富瑞報告，過去兩個月，該基金已連環減持多家半導體公司股票，包括長電科技、兆易創新，三安光電。國家集成電路產業投資基金上周五減持中芯約1.75億股，套現41億元，不到一周，該基金又再退出中興 （00763） 控股子公司中興微電子。

不過，富瑞指出，該基金即使減持後，仍為該些公司股東。簡單來說，減持無助公司「洗底」。難怪投資界也指交易相當費解。

既然不是為了「洗底」，另一個合理解釋則是套現。以中芯為例，雖然集成電路產業基金減持中芯的作價僅23.62元，較高位44.8元近腰斬，但已較年初升11.94元翻了一倍，相信利潤甚豐。

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編輯：吳敏芳