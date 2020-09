【宏觀中國】地方債增發刺激　8月新增社融按月倍升

在地方債頻發的情況下,中國社會融資規模大幅增加。數據顯示,8月社會融資規模增量為3.58萬億元(人民幣,下同),遠超市場預期的2.73萬億元,同時,相比7月數字,大增111.8%。8月底,社會融資規模存量為276.74萬億元,按年增長13.3%。

較早前,財政部公布地方政府債券在8月份發行近1.2萬億元,比7月增加9,275億元,是繼5月後發行額再次突破1萬億元。據市場估計,在10月前仍是地方債發行的高峰,相信9月新增的社會融資規模,也不會太差。

事實上,從人民銀行無間斷式的進行公開市場操作,向銀行體系注入流動性,正正是應付地方債發行的資金需要,至周五(11日)已是連續26個工作日開展了逆回購操作。

另外,截至8月底,中國廣義貨幣(M2)增長10.4%,增速比上月底減少0.3個百分點。期內,人民幣新增貸款為1.28萬億元,按年增加694億元,其中住戶部門貸款增加8,415億元,企業單位貸款增加5,797億元。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛