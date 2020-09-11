【宏觀中國】地方債增發刺激　8月新增社融按月倍升

在地方債頻發的情況下，中國社會融資規模大幅增加。數據顯示，8月社會融資規模增量為3.58萬億元（人民幣，下同），遠超市場預期的2.73萬億元，同時，相比7月數字，大增111.8%。8月底，社會融資規模存量為276.74萬億元，按年增長13.3%。

較早前，財政部公布地方政府債券在8月份發行近1.2萬億元，比7月增加9,275億元，是繼5月後發行額再次突破1萬億元。據市場估計，在10月前仍是地方債發行的高峰，相信9月新增的社會融資規模，也不會太差。

事實上，從人民銀行無間斷式的進行公開市場操作，向銀行體系注入流動性，正正是應付地方債發行的資金需要，至周五（11日）已是連續26個工作日開展了逆回購操作。

另外，截至8月底，中國廣義貨幣（M2）增長10.4%，增速比上月底減少0.3個百分點。期內，人民幣新增貸款為1.28萬億元，按年增加694億元，其中住戶部門貸款增加8,415億元，企業單位貸款增加5,797億元。

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記者：林衛