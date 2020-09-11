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【普京認低威】就外交部爭議帖文 向塞爾維亞總統道歉

環球政治 19:24 2020/09/11

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【普京認低威】就外交部爭議帖文 向塞爾維亞總統道歉

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）評論塞爾維亞總統武契奇會見美國總統特朗普時的坐姿，結果弄巧成拙，未能突出美方失禮，反令塞爾維亞覺得被嘲笑。俄羅斯強人總統普京事後就下屬錯誤認低威，武契奇指，普京已向他道歉。

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武契奇（Aleksandar Vucic）接受當地電視台訪問時透露，事後曾與普京（Vladimir Putin）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，即扎哈羅娃的直屬上司）溝通，二人均已向他道歉。

武契奇稱，普京從未就任何事情向他道過歉，拉夫羅夫也是，但今次事件，二人都有道歉。克里姆林宮發言人亦確認，普京及拉夫羅夫已就事件致歉。

事源於武契奇上周到訪美國，在白宮與特朗普（Donald Trump）會面，武契奇坐在辦公桌前的椅子上，面對着特朗普，有關安排顯得武契奇相當不被尊重。

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俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）事後在Twitter轉發有關圖片，稱有關安排令武契奇像在被特朗普審問，並附上經典電影《Basic Instinct》主角莎朗史東（Sharon Stone）的霸氣坐姿劇照，指應對情況應像莎朗史東般坐；帖文觸怒塞爾維亞。

塞爾維亞是俄羅斯傳統盟友，同時一直希望加入歐盟，今年俄羅斯、白俄羅斯及塞爾維亞的「斯拉夫兄弟2020」（SlavicBrotherhood 2020）軍演，塞爾維亞就在歐盟壓力下退出，俄羅斯為免塞爾維亞倒向西方，積極拉攏。

責任編輯：林建忠

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