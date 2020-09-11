【國泰危機】國泰上半年員工減約1200人　內部熱傳「裁員準則」、航空公司裁員兩成不少見

▲ 國泰宣布國泰航空、國泰港龍不申請保就業計劃，被外界視為變相宣布裁員。

國泰航空 （00293） 確認旗下兩家航空公司國泰航空、國泰港龍航空，均不參與第二輪保就業計劃，由計劃涉及不裁員條款，國泰航空決定等同宣布部署裁員。受累疫情令國泰客運幾陷停頓，國泰航空上半年虧損99億元，因應人員流失，國泰至6月底全球僱用逾3.3萬人，較去年底公布的3.42萬人少1200名，參考環球航空同業，即使收取政府津貼，但長期經營受阻下，不少航空公司都裁員20%或以上。

圖解國泰航空棄參與「保就業」計劃形勢

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國泰航空行政總裁鄧健榮向國泰員工發內部通訊，解釋當有最終方案將向同事交代，籲同事耐心等待，不過國泰員工間「裁員準則」消息滿天飛。

國泰員工間流傳國泰會在10月先裁減機師、機艙服務員等前線營運員工，12月再裁總部員工，惟消息未獲國泰資方證實。

另外，國泰機艙服務員之間流傳部門將以員工CPP（服務評分）、執勤率、飛行時數、紀律行動和時薪為準則，為所有機艙服務員設評分，再為裁員劃線，並指國泰擬將資深機師的自願退休計劃，擴大至資深的機艙服務員。

全球航空公司連環「瘦身」

全球疫情未受控，多間航空公司相繼大削營運成本。新加坡航空旗下3間個品牌，新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir）將合共削減4300個職位，佔員工總數約2成。

澳洲兩大航空公司澳洲航空（Qantas Airways）及維珍澳洲（Virgin Australia）亦計劃裁員。澳航日前宣布裁減2400個外判地勤職位，連同此前裁員，估計澳航自4月裁員約8500人，佔人手約3成。

陷入財困維珍澳洲航空早前申請破產保護，並獲美國私募股權企業貝恩資本（Bain Capital）收購。作為重組計劃一部份，公司宣布裁員3000人，相當於三分之一的人手。公司於3月起永久停飛香港航綫。

阿聯酋航空（Emirates Airline）行政總裁於7月接受外媒訪問時透露，可能裁員最多15%人手。根據年報，以截至3月底約有6萬名員工計，相當於縮減約9000人。

另外，歐洲大型國際航空公司之一的英國航空（British Airways）於4月底時表示計劃減少1.2萬人，相當於三分之一人的人手。

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記者：麥德銘、袁諾曦