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【恒隆接班人】恒隆踏入60周年　陳啟宗長子陳文博獲委任副董事長

即市財經 18:47 2020/09/11

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恒隆陳啟宗的長子陳文博，將成為集團副董事長。

恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 公布，於今年9月13日開始，將委任集團董事長陳啟宗的長子陳文博為副董事長，當日亦為恒隆集團成立60周年。

根據公告，陳文博現年38歲，於2010年加盟公司，於2016年開始同時為恒隆集團及恒隆地產董事會的執行董事。現時，陳文博主要負責發展及設計部、項目管理部和成本及監控部，同時為可持續發展督導委員會主席及企業風險管理工作小組的成員。

陳文博為香港地產建設商會執行委員會，持有美國南加州大學（University of Southern California，USC）國際關係文學士學位，以及由香港科技大學與美國西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management at Northwestern University）合辦的MBA學位。

陳文博現時持有恒隆地產股份期權權益，可認購440萬股，同時為恒隆集團主要股東的信托受益人之一。

 

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編輯：謝克迪

 

 

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