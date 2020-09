【恒隆接班人】恒隆踏入60周年　陳啟宗長子陳文博獲委任副董事長

▲ 恒隆陳啟宗的長子陳文博,將成為集團副董事長。

恒隆集團 (00010) 及恒隆地產 (00101) 公布,於今年9月13日開始,將委任集團董事長陳啟宗的長子陳文博為副董事長,當日亦為恒隆集團成立60周年。

根據公告,陳文博現年38歲,於2010年加盟公司,於2016年開始同時為恒隆集團及恒隆地產董事會的執行董事。現時,陳文博主要負責發展及設計部、項目管理部和成本及監控部,同時為可持續發展督導委員會主席及企業風險管理工作小組的成員。

陳文博為香港地產建設商會執行委員會,持有美國南加州大學(University of Southern California,USC)國際關係文學士學位,以及由香港科技大學與美國西北大學凱洛格管理學院(Kellogg School of Management at Northwestern University)合辦的MBA學位。

陳文博現時持有恒隆地產股份期權權益,可認購440萬股,同時為恒隆集團主要股東的信托受益人之一。

