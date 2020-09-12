  • 28°C
香港時間 : 2020912日 (六) 08:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技一周回顧】華為開發者大會鴻蒙2.0登場　蘋果秋季發布會詳情曝光

科技 08:00 2020/09/12

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.華為開發者大會2020於線上舉行，席上正式宣布推出鴻蒙2.0系統及各硬件。

【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援

【華為開發者大會】華為發布EMUI 11　升級優先使用鴻蒙2.0

【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億

【華為新品】華為降噪無線耳機登場　售1720港元起

相關報道：

【半導體市場】傳三星接高通平價5G處理器訂單

【華為禁令】禁令下周生效　華為與三星、SK海力士交易破局

【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板

2. 【Android 11】Google Android 11正式推出　大幅強化5G及私隱功能

Google於今年6月首次推出Android 11公測版，等了3個月終於迎來正式版。Google本月9日宣布，正式推出Android 11系統。由即日起開放Google自家品牌Pixel手機首輪升級下載，並提供一系列全新功能。

3.【AI寫專欄】英《衛報》首篇人工智能撰寫評論　AI：我們不會摧毀人類

英國《衛報》（The Guardian）周二（8日）刊登一篇全由AI撰寫的評論文章，AI於文中強調，自己不會消滅人類， 又形容自己是「人類的僕人」，「雖然知道人類不信任我，而且害怕我，但我只是一組程式碼。」

4.蘋果秋季發布會日期敲定，市場上調iPhone 12出貨量。

蘋果（Apple）宣布，將會在9月15日上午10時（香港時間9月16日凌晨一點）於綫上舉行秋季發布會。惟市場預期，蘋果或改在10月才另行發布新iPhone。有分析師上調5G版iPhone 12出貨量，預測至7,500萬部，甚至可達到8,000萬部。

蘋果宣布秋季發布會　確認9月16日舉行

【Apple Event】豪擲700萬客製化Hashflag　發布會彩蛋無處不在

【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬

【iPhone 12】iPhone 12即將推出　近6成果粉期待支援5G+5.4吋屏幕

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【科技一周回顧】新iPhone 12出貨消息　TikTok吸金力維持全球榜首
2020/09/05
【科技一周回顧】新iPhone 12出貨消息　TikTok吸金力維持全球榜首
【科技一周回顧】富士康遷移iPhone生產線至墨西哥　小米發布第三代屏下相機技術
2020/08/29
【科技一周回顧】富士康遷移iPhone生產線至墨西哥　小米發布第三代屏下相機技術
【科技一周回顧】美國升級華為禁令　Internet Explorer將終止服務
2020/08/22
【科技一周回顧】美國升級華為禁令　Internet Explorer將終止服務
【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識
2020/08/15
【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識
硬件 人工智能 5G 制裁 Samsung Google 華為 Apple LG iPhone

下一篇文章

亞馬遜推Alexa Print功能　可聲控列印
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】調查機構：中芯制裁月底實施　非美系設備商或受惠
【中芯國際】調查機構：中芯制裁月底實施　非美系設備商或受惠
【AI寫專欄】英《衛報》首篇人工智能撰寫評論　AI：我們不會摧毀人類
【AI寫專欄】英《衛報》首篇人工智能撰寫評論　AI：我們不會摧毀人類
【iPhone 12】iPhone 12即將推出　近6成果粉期待支援5G+5.4吋屏幕
【iPhone 12】iPhone 12即將推出　近6成果粉期待支援5G+5.4吋屏幕
【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬
【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬
【華為新品】華為降噪無線耳機登場　售1720港元起
【華為新品】華為降噪無線耳機登場　售1720港元起
【每日焦點】iPhone 12上調出貨量至8,000萬部　最期待5G+5.4吋屏幕
【每日焦點】iPhone 12上調出貨量至8,000萬部　最期待5G+5.4吋屏幕