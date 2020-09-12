【科技一周回顧】華為開發者大會鴻蒙2.0登場　蘋果秋季發布會詳情曝光

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.華為開發者大會2020於線上舉行，席上正式宣布推出鴻蒙2.0系統及各硬件。

【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場 余承東：明年手機全面支援

【華為開發者大會】華為發布EMUI 11 升級優先使用鴻蒙2.0

【華為開發者大會】無懼美國制裁 華為HMS活躍用戶達4.9億

【華為新品】華為降噪無線耳機登場 售1720港元起

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【華為困局】華為供應鏈打斷 三星LG停供高階智能手機面板

2. 【Android 11】Google Android 11正式推出 大幅強化5G及私隱功能

Google於今年6月首次推出Android 11公測版，等了3個月終於迎來正式版。Google本月9日宣布，正式推出Android 11系統。由即日起開放Google自家品牌Pixel手機首輪升級下載，並提供一系列全新功能。

3.【AI寫專欄】英《衛報》首篇人工智能撰寫評論 AI：我們不會摧毀人類

英國《衛報》（The Guardian）周二（8日）刊登一篇全由AI撰寫的評論文章，AI於文中強調，自己不會消滅人類， 又形容自己是「人類的僕人」，「雖然知道人類不信任我，而且害怕我，但我只是一組程式碼。」

4.蘋果秋季發布會日期敲定，市場上調iPhone 12出貨量。

蘋果（Apple）宣布，將會在9月15日上午10時（香港時間9月16日凌晨一點）於綫上舉行秋季發布會。惟市場預期，蘋果或改在10月才另行發布新iPhone。有分析師上調5G版iPhone 12出貨量，預測至7,500萬部，甚至可達到8,000萬部。

蘋果宣布秋季發布會 確認9月16日舉行

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責任編輯：姚慧儀